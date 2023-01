Série The Last of Us já vendeu mais de 37 milhões de jogos

Hoje em dia o segmento dos jogos tem títulos bastante apelativos e também os poderosos equipamentos ajudam a que os jogadores estejam cada vez mais motivados em adquirir os novos títulos

De acordo com as mais recentes informações, a série The Last of Us já conseguiu vender mais de 37 milhões de jogos. Para além disso, a criadora Naughty Dog promete que 2023 vai ser um grande ano para esta saga.

The Last of Us é um sucesso de vendas

A série The Last of Us vai celebrar 10 anos no dia 13 de junho deste ano, mas a idade não lhe retira a popularidade nem diminui o interesse que os jogadores têm nesta gama de jogos. E de acordo com uma publicação que a criadora Naughty Dog fez, esta série de sucesso, que é uma das mais populares da PlayStation, já vendeu mais de 37 milhões de jogos até ao momento.

Segundo os detalhes revelados pela empresa, estes números referem-se ao desempenho da gama de jogos que foram registados até ao passado mês de dezembro de 2022 a nível global. A Naughty Dog não revelou, contudo, os números individuais para cada jogo, mas sabe-se que pelo menos 10 milhões de cópias se referem ao título The Last of Us Part 2.

A empresa já lançou quatro títulos desta série, sendo que três deles acabam por ser variantes do primeiro jogo.

Mas as novidades não se ficam por aqui, pois a criadora de jogos norte-americana também revelou no seu blog oficial que 2023 vai ser um grande ano para a série. E em breve espera-se o lançamento de uma série adaptada do jogo criada pela HBO.

A Naughty Dog promete assim um novo projeto, caracterizando-o como uma "experiência nova e fresca", com o marco da criadora que é apaixonada por "histórias incríveis, personagens e gameplay". Há ainda a promessa de trazer novidades sobre o futuro de The Last of Us já nos próximos meses e os rumores apontam que estas estarão relacionadas com o The Last of Us 3.