Serial Hunter, fazer justiça com as nossas mãos

Os americanos da S2 GAMES, encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Serial Hunter. Trata-se de um shooter na primeira pessoa (FPS) que parece ser bastante interessante, tendo em atenção ao seu enredo.

Venham conhecer um pouco mais de Serial Hunter.

A S2 GAMES é um estúdio de desenvolvimento norte-americano, sediado no Michigan (Estados Unidos) e que opera no segmento indie premium.

Atualmente, a SE GAMES encontra-se a trabalhar no seu primeiro projeto: Serial Hunter, um shooter na primeira pessoa, que tem como herói, um violento e assustador vingador mascarado.

A temática de Serial Hunter é bastante interessante e toca aqui e ali, em alguns enredos de filmes que já passaram pelo cinema.

O jogador controla John Doe, um jornalista de investigação que se especializou na cobertura de enigmas criminais não resolvidos.

Tal como seria suposto num enredo deste género, John conta com o apoio de vários informadores para levar as suas investigações a bom porto. Além dos importantes contactos nas forças da lei, John conta ainda com vários informadores das ruas que lhe passam dicas e pistas importantes.

Graças a uma tremenda capacidade de análise e dedução, John consegue muitas vezes, chegar às conclusões que mais ninguém chegou mas… John tem um segredo.

Sim, além de cobrir as notícias dos criminosos, John transformou-se num verdadeiro vigilante. Isto, pois ele faz justiça com as próprias mãos, punindo aqueles que tiveram um tratamento gentil por parte dos tribunais ou que escaparam das mãos da justiça.

Dessa forma, em Serial Hunter o jogador será juiz, júri e carrasco. É uma ideia terrível, pois dará liberdade aos jogadores para fazerem isso mesmo… a sua justiça. Se o jogador considera que cortar a mão de um ladrão com uma motosserra será o castigo apropriado para o roubo, então… porque não fazê-lo?

Por outro lado, talvez seja suficiente dar-lhe uns abanões e entregá-lo à polícia? Ou mesmo… eliminá-lo?

A severidade da punição certamente será reforçada pelo rico arsenal de ferramentas para a administração da justiça do John Doe, que vão desde simples facas, até ferramentas de construção e jardinagem.

No entanto, o jogo também exige um certo equilíbrio nas decisões do jogador. Com efeito, as ações que John Doe levar a cabo vão sendo dadas a conhecer à população da cidade e a linha que divide entre o heroísmo e o crime pode ser muito ténue. Dessa forma, se o jogador começar a ser demasiado violento pode mesmo vir a tornar-se naquilo que persegue e poderá vir a encontrar-se a ser perseguido pela polícia.

“A verdade é que alguém como John Doe poderia muito bem estar caminhando entre nós” explica Mike Jadore, Game Designer do S2 e criador original do jogo. “Entre as pessoas comuns que são impotentes e que apenas assistem ao noticiário e ouvem sobre os crimes brutais cometidos por outras pessoas e de como muitas vezes ficam impunes. Por mais controverso que seja o personagem principal de Serial Hunter é a tempestade perfeita de frustração social, angústia e raiva, John acredita que muitas vezes a punição é desproporcional à culpa. Então? Ele resolve o problema com as próprias mãos.”

O lançamento do Serial Hunter está agendado para 2022.