Quem se interessa pela arte de desmantelar bombas, vai achar esta notícia bastante interessante. Isto, pois, encontra-se prestes a ser lançado, Sapper – Defuse The Bomb Simulator, um jogo que consiste em desmontar engenhos explosivos.

Venham conhecer mais sobre o jogo desenvolvido pelos polacos Live Motion Games.

Eis um jogo com uma temática bastante peculiar: desmontar engenhos explosivos. Sapper – Defuse The Bomb Simulator, dos polacos Live Motion Games pretende simular precisamente a perigosa arte de desmontar bombas e engenhos similares.

O jogo encontra-se prestes a ser lançado para PC, estando previsto para 11 de março deste ano. Existem ainda planos para consolas (Playstation, Xbox e Nintendo Switch), mas que serão divulgados mais tarde.

Sapper – Defuse The Bomb Simulator, o jogo

Costuma-se dizer que os peritos de desmontagem de engenhos explosivos apenas se enganam uma vez na vida e é precisamente isso que o jogador vai ter de evitar no jogo. Isto, pois o objetivo do jogo, como já calcularam, é o desmontarem estes engenhos antes que rebentem.

O jogo apresenta uma jogabilidade baseada na perspetiva de primeira pessoa, através da qual o jogador terá de aprender os ofícios de uma das mais perigosas profissões do mundo.

O jogador vai começar como um novato neste ofício e à medida que o jogo evolui, vai participando em missões cada vez mais importantes e exigentes.

A ação levará o jogador até vários tipos de locais no decorrer das missões. Espaços citadinos, bosques ou fábricas, todos estes locais podem ser um alvo. No entanto, as bombas não estarão à “mão de semear” pelo que os jogadores terão de as descobrir antes de as tentar desmontar. Há que entrar na mente imaginativa do bombista e tentar procurar pistas e indícios que ajudem a identificar o local onde ele colocou o engenho e a melhor forma de o desabilitar.

Sapper – Defuse The Bomb Simulator está em desenvolvimento pelos estúdios polacos Live Motion Games e será lançado para PC a 11 de março. Mais tarde, serão anunciadas as versões PlayStation, Xbox, e Nintendo Switch.