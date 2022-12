Proveniente da China (de Xangai), dos estúdio Team Miaozi, encontra-se em desenvolvimento Cygnus Enterprises, um titulo de estratégia e gestão futurista.

Novamente, a temática da colonização do Cosmos está em jogo e o potencial de Cygnus Enterprises é elevado.

Em desenvolvimento pela equipa chinesa Team Miaozi, o jogo parte de uma premissa interessante que consiste no facto das nações do Mundo terem conseguido finalmente, uma paz duradoura e de terem encetado esforços conjuntos para expandir a Humanidade para novos horizontes.

O Cosmos está à nossa espera e as limitações antigas que impediam a exploração do Espaço profundo encontram-se ultrapassadas pelos avanços tecnológicos da Cygnus Enterprises. Com esses tremendos avanços e investigações em curso, os seres humanos já conseguem viajar pelo Espaço, quase sem limitações.

Com tamanha liberdade, está iniciada uma época de descoberta de novos Mundos. Mas, nesses novos Mundos as surpresas podem ser muitas e, os jogadores irão encontrar um pouco de tudo, desde planetas agradáveis e acolhedores a outros agrestes ou habitados por monstruosidades mortíferas com que os nossos colonizadores terão de se haver.

Cygnus Enterprises coloca os jogadores no papel de especialistas na implementação e gestão de iniciativas colonialistas no Espaço e a sua tarefa consiste em fazer com que, postos avançados de colonização se tornem atrativos e seguros para a criação de grandes metrópoles interplanetárias.

No que respeita à jogabilidade, Cygnus Enterprises é uma experiência singleplayer que combina ação, elementos de RPG e componentes de gestão de cidades como o planeamento, contratação e construção.

O enredo do jogo, decorre ao longo de 18 missões, sendo que os jogadores poderão gastar o tempo que pretenderem na construção e afinação das suas bases estelares.

Um jogo com bastante potencial para os apreciadores do género, uma vez que mistura elementos de city bulding com ação (numa perspectiva top-down) e elementos RPG.

Cygnus Enterprises entra em acesso antecipado no Steam a 16 de Dezembro deste ano, compreendendo cerca de 12 horas de jogo. A versão definitiva do jogo, deverá surgir apenas em 2023.