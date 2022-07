Robin ganha destaque em Gotham Knights

A Warner Bros. Games e a DC revelaram recentemente um novo trailer para o jogo Gotham Knights que tem como foco, Robin e as suas habilidades.

Venham conhecer melhor Robin e o que ele traz a Gotham Knights.

Gotham Knights é o próximo jogo que decorre no Universo de Batman e encontra-se em desenvolvimento pela WB Games Montréal.

A ação deste RPG de Ação decorre em Gotham, que vê surgir um novo sindicato do crime após a morte de Batman e o caos e crime reinam na cidade. Cabe à família do morcego mais conhecido do mundo, Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin levantarem asas e partir para a defesa dos fracos e oprimidos.

O jogo apresenta uma jogabilidade de open-world, com liberdade quase total para os jogadores partirem à descoberta de Gotham, o que permitirá descobrir uma teia intrincada de mistérios e segredos reveladores sobre a cidade, os seus habitantes e esta nova ameaça.

Segundo os responsáveis por Gotham Knights, poderemos esperar uma cidade dinâmica, interativa e repleta de vida, com inúmeros pontos de interesse quer se jogue a solo ou em multiplayer.

Cada membro da familia Batman apresenta as suas habilidades e estilos próprios e, recentemente a Warner Bros e a DC divulgaram um novo trailer que incide particularmente em Robin:

Este novo vídeo de Gotham Knights, conta com imagens de jogo e cenas cinemáticas de Robin, também conhecido como Tim Drake, o mais novo dos quatro cavaleiros e o terceiro protegido de Batman a adoptar o pseudónimo Robin.

Robin é o membro mais novo da família Batman mas é um verdadeiro especialista perito no manejo do seu bastão dobrável e um mestre em técnicas furtivas, guerra psicológica e raciocínio dedutivo.

Utilizando tecnologia de teletransporte do satélite da Liga da Justiça, Robin pode transportar-se no campo de batalha, utilizando a sua velocidade e o elemento surpresa para sua vantagem durante uma luta. O que lhe falta em experiência, ele compensa em inteligência nata, com habilidades de detective equiparáveis, ou melhores, que as do próprio Batman.

Robin acredita profundamente que Gotham City precisa de um Batman e aspira um dia vestir esse manto. Quando chegar a altura, será que ele estará preparado?

Gotham Knights tem lançamento global previsto para 25 de outubro de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC. As reservas irão receber, no lançamento, a Skin 233 Kustom Batcycle, baseada na primeira aparição do veículo na edição DC’s Detective Comics #233.