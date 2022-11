Revelados os 11 finalistas dos Prémios PlayStation Talents em Portugal

A Sony Playstation revelou recentemente os revela os 11 finalistas da 8ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal.

Venham conhecer quais os jogos que se candidatam a 10.000€ em dinheiro, à sua publicação na PlayStation Network entre muitos outros prémios.

Tal como nos anos anteriores aconteceu por volta desta data, a Sony Playstation revelou os 11 finalistas dos Prémios Playstation Talents de Portugal.

De salientar que os Prémios PlayStation Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 350 projetos. De realçar ainda que, na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games.

A edição, que já vai na 8ª, premiará o projeto vencedor do Prémio PlayStation Talents 2022 (para Melhor Jogo) com apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

A publicação do jogo na PlayStation Network;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation avaliada em 50.000€;

Espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses;

Os candidatos

Os 11 projetos que estão na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2022 são:

Lousã: My father once told me (Rio Studios): um jogo narrativo onde pai e filho exploram a beleza natural da serra da Lousã, e onde se reconectam através da nostalgia;

Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo): uma visual novel que nos traz uma história repleta de escolhas, divindades, e elementos do Zodíaco;

Cogito Ergo Sum (Miguel Soromenho Pereira): um projecto desenvolvido em Dreams, um jogo de exploração tridimensional onde conhecemos um mundo misterioso e os mistérios profundos da mente;

Grandma's Recipes (Butter Games Studio): um jogo onde gerimos uma velha padaria e exploramos o Bombarral à procura das páginas perdidas do livro de culinária da avó do protagonista;

Kapukuri (Ghostly Cats Studio): um jogo multiplayer local tridimensional sobre dois membros de uma tribo que têm de resolver desafios em conjunto;

Have We met? (Maria Beatriz Barreiro): uma visual novel com elementos históricos e puzzle, com um elenco de personagens carismáticas e envolventes;

Cadaval: From Grape to Wine (Bino Studios): um jogo de simulação de vinha, com a história a desenvolver-se na zona do Cadaval, em Portugal;

Mind your Mind (MoonX Studio): um jogo puzzle platformer single player focado em saúde mental;

Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios): um jogo de exploração e arqueologia em pixel art, onde vamos ter de encontrar a saída das ruínas romanas subterrâneas de Bracara Augusta;

Entrudo (Twinkle Frog): um jogo de aventura que utiliza uma série de minijogos rítmicos para explorar a riqueza musical da música medieval portuguesa, e da Aldeia da Pena;

Diana's Lyre (Explode Toad Studio): um jogo narrativo e de puzzles single player que conta a história da mítica lira de Diana e da cidade de Évora;

As categorias de prémios

Este ano, os Prémios PlayStation Talents em Portugal estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation Talents da Imprensa

Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Narrativa;

Categorias Especiais

Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good: O Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;

Os jogadores que quiserem conhecer mais destes projetos, ou até mesmo experimentá-los, poderão fazê-lo até ao próximo domingo, dia 20 de novembro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), já que alguns dos finalistas da 8ª Edição dos Prémios PlayStation Talents estão presentes na Lisboa Games Week deste ano. Os mesmos estão expostos numa área dedicada à indústria de desenvolvimento nacional, chamada Loading Zone.