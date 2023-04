Foi no decorrer do Star Wars Celebration em Londres, que a Respawn Entertainment em conjunto com a Electronic Arts e LucasFilm Games revelaram um novo trailer para Star Wars Jedi: Survivor. Trata-se de um vídeo que revela um pouco sobre a jogabilidade que vamos encontrar daqui a poucas semanas. Venham ver...

Em Londres, no decorrer do Star Wars Celebration, o próximo filme da saga Star Wars e que conta com o selo de qualidade da Respawn Entertainment esteve em destaque.

Aliás, nem poderia ser de outra forma, estando o jogo a pouco menos de 1 mês do seu lançamento e seguindo as pisadas de Star Wars Jedi: Fallen Order que conseguiu obter uma boa aceitação pela parte da critica e dos jogadores.

Refiro-me a Star Wars Jedi: Survivor que teve honras de receber um trailer revelador de alguma da ação que iremos encontrar no jogo.

A Respawn Entertainment, a EA e a Lucasfilm Games estrearam um novo trailer que mostra um pouco da jogabilidade que Star Wars Jedi: Survivor, irá apresentar, quando for lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC em 28 de Abril.

Tal como vimos aqui, Star Wars Jedi: Survivor é a continuação de Star Wars Jedi: Fallen Order.

Alguns anos após os eventos de Star Wars Jedi: Fallen Order, a Ordem dos Jedi encontra-se moribunda mas, ainda há esperança. Cal Kestis é, talvez, o último Jedi da Galáxia mas não vai desistir por se sentir só.

Em Survivor, Kestis investe toda a sua Força numa titânica luta pelo reestabelecimento da Ordem e Paz na Galáxia (e eliminação dos sobreviventes da Ordem 66), enquanto tenta restaurar a Ordem Jedi.

Star Wars Jedi: Survivor, chegará à PlayStation 5, Xbox Series X e aos PC no próximo dia 28 de Abril.