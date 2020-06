Red Solstice 2: Survivors presente no Steam Festival

O Steam Festival, conforme já referimos por diversas vezes, é uma boa ocasião para os utilizadores da plataforma experimentarem jogos que ainda se encontram em fases finais de desenvolvimento, entre outras coisas.

Recentemente, os estúdios croatas da Ironward, vieram revelar que Red Solstice 2: Survivors marcará presença no Festival.

Red Solstice 2: Survivors é um jogo de combate tático de squads com uma perspetiva top-down que leva o jogador até um futuro distante no qual Marte é uma colónia habitada por humanos.

Estamos no ano 117 After Earth, e o planeta encontra-se mergulhado no caos e destruição com a disseminação de um vírus que ameaça a nossa própria sobrevivência. As grandes corporações tentam desesperadamente assegurar o controlo do que resta da humanidade e é neste ambiente que o jogador entra em ação com a sua squad.

Red Solstice 2: Survivors, conforme podem ver pelo vídeo, apresenta influências de vários jogos como, por exemplo, de Helldivers e da sua ação rápida, assim como de X-COM e a sua capacidade tática.

O jogo apresenta um sistema dinâmico de passagem de singleplayer para multiplayer na medida que o jogador pode receber a qualquer momento, e de forma suave e transparente, a ajuda dos seus amigos (com as suas atuais tecnologias e armamentos) para completar as suas missões, ou ultrapassar algum obstáculo em que esteja encalhado. A Ironwork intitula esse sistema de Hot Join.

Podem jogar até 8 pessoas em simultâneo, nestes combates em tempo real nos quais poderão ser criadas poderosas combos entre os jogadores para destruir os nossos adversários.

O jogo apresentará ainda um tipo de sistema decisor no qual o jogador terá de optar. E as opções do jogador terão sempre um impacto. Por exemplo, o que será mais importante? Salvar pessoas inocentes ou capturar uma nova tecnologia?

O jogo irá ter, como seria de esperar um sistema de progressão do nosso personagem assim como um sistema de pesquisa de novas tecnologias. Irá apresentar ainda, um compêndio de informação sobre os mutantes e outros inimigos encontrados, para que possam ser estudados e mais facilmente eliminados.

O jogo encontra-se em desenvolvimento desde 2018 sendo o Steam Festival, uma fantástica oportunidade de “apalpar os jogadores” em respeito à aceitação que o jogo irá ter.

Assim sendo, de 16 a 21 de junho (durante o Steam Festival) irá estar disponível uma demo multiplayer de Red Solstice 2: Survivors para experimentação. Nessa demo poderemos encontrar apenas 5 (das 8 classes) jogáveis e 8 modos multiplayer.