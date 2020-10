Fruto dos tempos que vivemos, as creches e ATLs tornaram-se um serviço altamente requisitado por milhares de portugueses.

Se calhar não são raros, os pais que sentem alguma curiosidade em perceber como este negócio funciona no dia a dia e é precisamente nesse sentido que foi recentemente anunciado: Daycare Manager.

Vamos conhecer um pouco melhor deste jogo de estratégia que nos permite gerir uma creche?

Em desenvolvimento pela equipa da Tag of Joy, encontra-se Daycare Manager, um jogo que aborda uma temática diferente e que parece poder vir a ser bastante interessante. E divertido.

Numa época em que temos assistido a um grande crescimento do negócio das creches e ATLs, fruto de uma sociedade mais ocupada e mais multifacetada, surgiu a ideia para um jogo sobre este tema.

Como em qualquer uma destas instituições, o jogador será o zelador pelo bem-estar das crianças durante o tempo em que se encontram nas instalações. Isto implica, a gestão de tempo para as brincadeiras, para ensinamentos básicos, para a alimentação, para a sesta da tarde.

Por outro lado, a Tag of Joy revelou que no decorrer do jogo, vão acontecer eventos inesperados. Daqueles que as crianças são capazes de provocar e que nós nem nos apercebemos bem como. Estão a ver, certo? São os impensáveis do dia-a-dia das creches e que têm também de ser resolvidos pelo jogador.

No entanto, isto é apenas a ponta do iceberg e muito mais há para fazer na gestão de uma creche.

Uma creche não opera sozinha, e para isso é necessário ter colaboradores. E não podem ser colaboradores quaisquer. Convém serem educadoras, auxiliares e técnicos especializados e com um nível de competências adequado.

Como já devem ter percebido, a questão da contratação, promoções e mesmo despedimentos encontra-se a cargo do jogador. Tudo pelo bem das crianças…e do negócio, claro!

Como acontece em todos os negócios, existe sempre a necessidade de expansão ou aumento dos serviços prestados. Dessa forma, em Daycare Manager, o jogador vai ter de olhar para a sua instituição também de uma forma empresarial. E isso pode chegar mesmo a envolver a construção de novos edifícios, melhorias das zonas comuns, publicidade nos meios de comunicação e muito mais.

Daycare Manager ainda não tem data de lançamento concreta mas, quando sair, será para PC.