Este é um anúncio que parece ter sido feito de propósito, dadas as temperaturas gélidas dos últimos dias. Project Winter, o jogo cooperativo(ou não) da Other Ocean Interactive já tem data de chegada à Xbox One.

Mas há mais surpresas. Venham conhecê-las.

Project Winter é um jogo multiplayer desenvolvido pelos estúdios canadianos Other Ocean Interactive que desde cedo se tornou bastante popular. É um daqueles jogos multiplayer que, pelas suas mecânicas mais sociais e que envolvem tanto a confiança como a traição, tanto a cooperação como o egoísmo, se tornou bastante bem-sucedido. Tudo isto no meio de uma luta desesperada pela sobrevivência…

O anúncio agora feito, indica que o jogo, originalmente lançado em 2019 para PC, vai chegar em breve às consolas Xbox (permitindo crossplay), à Store do Windows 10 e a milhões de jogadores por via do Game Pass.

O jogador faz parte de um grupo de 8 personagens que se encontram retidos no meio de uma terrível tempestade de neve e gelo. Sem forma alguma de comunicar com o exterior, os 8 personagens encontram-se numa situação urgente, e a lutar pela sua própria sobrevivência.

Há que trabalhar em equipa para conseguir manter acesa a chama da esperança na salvação e conseguir completar vários desafios que possibilitarão arranjar um rádio para chamar um veículo de resgate. No entanto, há algo em Project Winter que não encaixa em tudo isto. Há um traidor que vai fazer tudo o possível para que ninguém se salve.

E é neste ponto que Project Winter adquire uma maior dimensão, à medida que o clima de suspeição e paranoia vai aumentando.

“Project Winter é um jogo bastante inovador que insiste com os jogadores para trabalharem em equipa para conseguirem sobreviver“, refere Ryan Hale da Other Ocean Interactive. “Jogadores individualistas que tendem a fugir, correm o risco de ouvir os seus gritos de ajuda no vazio, quando se depararem com problemas.“.

Os sobreviventes terão de enfrentar todos os desafios que o frio, gelo e animais selvagens trazem, assim que vão ter de saber lidar com os traidores que irão enganar, sabotar e até cometer homicídios nos seus esforços egoístas pela fuga.

Os jogadores Xbox que se preparam para entrar no jogo, vão ter acesso ao jogo na íntegra, tal como os jogadores de PC possuem, incluindo o chat, emotes e canais de voz.

Project Winter já se encontra disponível no Steam e chegará às consolas Xbox e à Store do Windows 10 Store a 26 de janeiro. Por volta dessa altura estará também disponível para download no Xbox Game Pass.