PlayStation entra em campo com a Liga dos Campeões da UEFA

A parceria entre a Sony Playstation e a UEFA (com a Liga dos Campeões) é uma relação forte e duradoura, que fica bem patente com cada jornada da Champions que acontece.

São vários os momentos, no decorrer das transmissões dos jogos (ou nos próprios recintos de jogo), onde podemos ver a presença da marca da Sony. Essa ligação está para durar e como tal, a Sony apresentou recentemente os novos spots televisivos a transmitir durante os jogos da Liga dos Campeões.

Ao longo dos últimos anos temos vindo a assistir a um constante fortalecimento da parceria entre a Sony Playstation e UEFA. Trata-se de uma relação extremamente mediática, na qual a marca nipónica patrocina a maior competição de clubes do planeta: a Liga dos Campeões.

São mais de 20 anos (24 para ser mais exato) de relação entre a PlayStation e a UEFA e que parece estar mais forte que nunca e sem mostrar indícios de poder vir a arrefecer.

Recentemente, essa parceria entre a PlayStation e a Liga dos Campeões da UEFA foi mesmo renovada para as épocas de 2021-2024, cujo acordo inclui ainda direitos de patrocínio para a Supertaça Europeia, Liga Jovem da UEFA e Liga dos Campeões de Futsal da UEFA, continuando assim a sua longa relação iniciada em 1997.

No início do mês, a Sony Playstation revelou novos spots televisivos a transmitir durante os jogos da Liga dos Campeões da UEFA, nos quais se podem ver algumas das personagens mais icónicas do universo PlayStation. (o seguinte vídeo combina os 4 spots televisivos individuais)

No túnel de acesso ao relvado, é possível agora ver como os jogadores reagem a personagens tão icónicos como Kratos e Atreus de God of War, por exemplo.

Por outro lado, Ratchet & Clank também marcam presença na Champions, através de uma fenda dimensional, pela qual entram em campo com uma maca para resgatar um jogador lesionado.

A nossa conhecida Aloy, de Horizon Forbidden West, também faz parte da equipa de gestão, e usa o seu foco e experiência tática de combate para conduzir os jogadores à vitória.

Por sua vez, Nathan Drake de Uncharted tem de trepar habilmente o estádio para conseguir o melhor lugar no estádio e poder apoiar orgulhosamente a sua equipa dum ponto mais alto.