Play At Home: Edição Completa de Horizon Zero Dawn à vossa espera

Lembram-se da iniciativa Play At Home que a Sony Playstation lançou no ano passado? Pois, bem! Está de volta e desta vez com uma novidade de valor acrescentado…

Isto, pois a Edição Completa de Horizon Zero Dawn encontra-se disponível de forma gratuita a partir do passado dia 20 de abril, no âmbito desta iniciativa Play At Home.

a iniciativa Play At Home, lançada no ano passado, foi criada no seguimento de inúmeras situações de confinamento que foram exercidas por muitos governos mundiais.

Trata-se de uma iniciativa que funciona também como um tipo de agradecimento a todos os jogadores que praticam o distanciamento social e que ficam (ou ficaram) em casa durante esses períodos de confinamento.

Edição Completa de Horizon Zero Dawn

A Edição Completa de Horizon Zero Dawn, inclui a expansão The Frozen Wilds, com novos territórios, habilidades, armas e máquinas.

Nesta edição, os jogadores poderão acompanhar Aloy na sua aventura e desvendar os mistérios deste mundo que agora se vê controlado por máquinas. Aloy, que é uma hábil caçadora, luta para desvendar o seu passado, para descobrir o seu destino e para impedir uma catastrófica ameaça ao futuro.

Neste jogo os jogadores irão enfrentar tremendos desafios, enquanto terão de lutar as máquinas que vagueiam pela terra e mesmo contra outras tribos rivais.

Entretanto, esta é também um timing certeiro para os jogadores se prepararem para a continuação desta saga, que em breve estará entre nós, com a chegada de Horizon Forbidden West para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5.

E não se esqueçam… Aloy também já se encontra no Fortnite.