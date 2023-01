Passem um Dia dos Namorados diferente com Wanted: Dead

O próximo jogo dos estúdios japoneses Soleil, Wanted: Dead, encontra-se previsto precisamente para ser lançado no dia dos namorados.

Quererá dizer alguma coisa? Penso que não, mas o jogo parece estar muito interessante. Venham ver...

A editora 110 Industries revelou recentemente um novo vídeo para o próximo jogo dos japoneses Soleil Studios, Wanted: Dead. Isto na mesma altura em que confirma que o jogo vai chegar precisamente no Dia dos Namorados.

Sendo assim, Wanted: Dead será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, e PC no próximo dia 14 de Fevereiro.

Wanted: Dead, nas palavras dos seus criadores (equipa de desenvolvimento japonesa Soleil Studios) não se trata de um jogo de ação tradicional.

Em Wanted: Dead, o jogador veste a farda da Tenente Hannah Stone, um elemento da Unidade Zombie, uma força policial altamente especializada de Hong Kong que se encontra a investigar uma conspiração até às mais altas esferas da cidade.

Apresentando uma jogabilidade Hack'n-Slash (é um beat'em up à antiga), os jogadores vão participar em confrontos duros de ultrapassar nos quais terão que saber as habilidades e agilidade da Zombie Unit, de forma a sobreviver a intensos combates de espada ou frenéticos tiroteios.

Com um sistema de combate inspirado na série Ninja Gaiden, Wanted: Dead pretende lançar aos jogadores uma jogabilidade mais hardcore e exigente, numa perspectiva na terceira pessoa. Com mais de 50 tipos de finish distintos, poderemos esperar, ataques brutais e empolgantes.

Logo desde o inicio, o jogador terá ao seu dispor uma poderosa arma de fogo, perfeita para o ataque a longo alcance. No entanto, uma vez que as munições escasseiam, ter-se-á de recolher o que os inimigos deixam cair e fazer a sua gestão com cuidado.

Adicionalmente, os inimigos poderão deixar cair em combate outras armas como Rifles de Assalto, Light Machineguns ou Lançadores de Granadas, entre outras.

Uma forma de sobreviver em Wanted: Dead consiste em nos mantermos em movimento, usando combinações de corrida, com uso das armas, combate corpo a corpo, ataques deslizantes e poderosos derrubes a inimigos. Wanted: Dead exige uma grande atenção e foco nestas áreas.

No entanto, não serão apenas de combates intensos e sanguinários, que Wanted: Dead terá para oferecer aos jogadores, pois existe uma árvore de habilidades bastante generosa, pronta para ser desbloqueada, dividida em 3 categorias: ataque, defesa e utilidades.

Cabe aos jogadores, escolher o caminho pelo qual pretende evoluir Hannah e dessa forma, personalizar a sua experiência de jogo.

Wanted: Dead será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, e PC no próximo dia 14 de Fevereiro (Dia dos Namorados)