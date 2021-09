Outbreak Island, a ilha de todos os perigos

Outbreak Island, é um jogo apresentado recentemente e que apresenta bastante potencial. Trata-se de um Action Survival Game onde o jogador é enviado para investigar o que se passou numa olha remota.

Foi também disponibilizado um trailer que mostra um pouco do ambiente em que o jogo decorre.

Em desenvolvimento pelos estúdios lituanos, Tiny Magicians, Outbreak Island é um jogo repleto de mistério e suspense cuja história leva o jogador até uma ilha remota, na qual algo aconteceu.

A história de Outbreak Island, decorre na ilha de Erlsen, onde algum tipo de experiência secreta correu mal e a ilha tornou-se agora num local remoto e isolado de contacto com o exterior.

Com efeito, após os eventos que ocorreram, as autoridades bloquearam todos os acessos à ilha mas, não será isso que vai parar Howard Chapman.

Howard Chapman é o nome do personagem que o jogador vai encarnar (na primeira pessoa) e trata-se de um detetive que chega à ilha "às escondidas" com o objetivo de descobrir a origem do acidente e do que aconteceu à ilha e aos seus moradores.

O jogador, terá como principal ferramenta, a sua câmara com a qual vai investigando a ilha e os seus misteriosos locais. Efetivamente, a câmara será a nossa principal ferramenta e poderá ser usada de várias formas imaginativas. Por exemplo, o flash da câmara pode ser usado para distrair os infetados que vagueiam pela ilha.

Graças ao zoom da máquina, poderemos ainda investigar e avaliar o terreno de longe, na segurança de um esconderijo, antes de avançarmos por terreno aberto.

No entanto, a câmara só por si, não chegará para se manter vivo, pelo que no decorrer das suas deambulações pela ilha terá de criar armas e outros tipos de ferramentas. Mas terá também de conseguir alimentos e medicamentos.

Parte importante da nossa atividade na ilha, passa também pela criação de uma base de operações. O "nosso lar" enquanto estivermos na ilha.

Segundo os responsáveis dos Tiny Magicians, o jogo é um thriller de investigação pelo que grande parte da jogabilidade passa por descobrir pistas e deduzir os seus significados, para dessa forma tentar encontrar as causas de tudo o que se passou.

Outbreak Island será lançado para PC ainda sem data de lançamento.