Ensino Superior: Há 3.080 novas vagas! Em que instituições?

As instituições de ensino superior disponibilizaram mais 3.080 vagas ainda para a primeira fase do concurso nacional de acesso, em resposta ao número recorde de candidatos.

O Ministério destaca também o aumento de 160 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos. Quais as Universidades e Politécnicos que receberam mais vagas?

Ensino Superior - saiba quantas vagas de reforço por Instituição

Do total de 3.080 vagas, o maior reforço foi no Porto e em Lisboa: a Universidade do Porto vai ter mais 414 lugares disponíveis e outros 287 para o Politécnico, enquanto a Universidade de Lisboa tem um reforço de 368 e o Politécnico 199, revela a Lusa.

A Universidade do Algarve também está entre aquelas em que os candidatos têm agora maior probabilidade de entrar, com 250 vagas adicionais, à semelhança de Aveiro, que vai contar com mais 219. O ISCTE, em Lisboa – optou por não fazer qualquer reforço.

Tal acréscimo de vagas representa um aumento de 6% face ao número de vagas inicialmente fixado (52963 vagas). Em 2019/20, Portugal registou um novo máximo histórico no número de diplomados, com os estabelecimentos de ensino superior a emitirem 85.799 diplomas, mais 4.661 do que no ano letivo anterior.

Este crescimento de 6% face ao ano anterior representa o quarto crescimento anual consecutivo e a taxa de crescimento anual mais elevada desde 2006/07, sendo de notar que:

61% dos diplomas referem-se a Licenciaturas

O total dos Mestrados representa 30% do total dos diplomas

Os Cursos Técnico Superior Profissionais (CTeSP) crescem cerca de 15% e atingem 4 791 diplomas

Os diplomas nas áreas das Tecnologias da informação e comunicação (TIC) crescem 20% e destacam-se com a evolução mais expressiva, designadamente ao nível dos CTeSP;

O total das áreas STEAM (Ciências, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemática) representa cerca de 57% do total dos diplomas atribuídos, com 48.598 diplomas;

O número de diplomados de nacionalidade estrangeira aumentou 21%

Ensino Superior