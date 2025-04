Out of Sight, vamos ajudar Sophie a fugir

Os estúdios Flat2VR Studios encontram-se a trabalhar no seu próximo jogo, Out of Sight, um thriller no qual uma menina cega tenta fugir dos seus captores. Venham saber mais sobre o jogo...

Out of Sight, dos Flat2VR Studios, é um jogo sobre a fuga de uma menina cega dos seus captores e que apenas pode contar com o seu ursinho de peluche para a acompanhar (e auxiliar) na sua fuga. O jogador é o ursinho de peluche (Teddy Bear).

O jogo apresenta uma perspectiva na segunda pessoa, através da qual os jogadores irão guiar Sophie na sua fuga desta mansão assombrada, onde cada canto esconde um novo e horripilante desafio!

Cada passo em falso pode culminar com a pequena Sophie a ser apanhada. Os jogadores têm de confiar na sua inteligência e instintos para superar os muitos desafios que esta maldita mansão lhes vai apresentar. Com apenas a coragem de Sophie e a presença de Teddy para guiá-la.

Segundo o que se sabe de Out of Sight, a própria mansão onde a ação decorre acaba por ser uma personagem do jogo. Não só pelos locais e obstáculos que vai apresentar a Sophie e Teddy Bear mas também pelo facto dela própria ter uma história. Uma história sombria enterrada nas paredes da mansão e que vamos desvendando à medida que vamos evoluindo no jogo. Existe algo de sinistro e um passado trágico para descobrir.

Nem tudo é o que parece nesta casa assombrada e cedo iremos descobrir que Out of Sight traz consigo um tipo de terror psicológico que vai deixar os jogadores em sobressalto e constante desconfiança.

De certa forma, Out of Sight apresenta claras semelhanças com a série Little Nightmares. Desde o facto de se tratar de uma menina a fugir dos seus captores e dessa fuga se passar num local sombrio e obscuro, o jogo invoca claramente recordações de Six e da sua fuga.

Recentemente foi revelada a versão VR que, certamente, traz uma maior imersão e densidade emocional a quem jogar.

Marquem nas vossas agendas, pois a fuga de Sophie e do Teddy Bear, começa no próximo dia 22 de maio para PC (no Steam e na Epic Game Store), para Playstation 5, para Xbox Series X e para Nintendo Switch. E não esquecer que também haverá uma versão VR para os headsets Steam VR, com a promessa de versões para Meta Quest e PlayStation VR2 mais tarde no ano.