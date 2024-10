Os zombies regressam em Projekt Z: Beyond Order

Os estúdios de desenvolvimento alemães 314 Arts encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Projekt Z: Beyond Order. Trata-se de um FPS (First Person Shooter) cooperativo em que o inimigo são... zombies, zombies e mais zombies.

Projekt Z: Beyond Order é um shooter cooperativo que se encontra a cargo dos estúdios germânicos 314 Arts.

Trata-se de um projeto ambicioso para este pequeno estúdio, e que traz de volta à ribalta o tema dos mortos-vivos, numa dinâmica multijogador onde a cooperação é essencial para se vencer.

Segundo os seus responsáveis, Projekt Z: Beyond Order vai apresentar uma ação intensa e frenética enquanto lutamos contra hordas incessantes de mortos-vivos. O jogo vai apresentar ainda um robusto sistema de progressão e evolução do nosso personagem, assim como uma ampla capacidade de personalização das armas.

A ação decorre por altura da Segunda Guerra Mundial, e conta a história de 4 sobreviventes que terão de enfrentar um pesadelo zombie para sobreviver. Cada um desses personagens tem as suas habilidades e pontos fortes (e fracos também) assim como a sua própria árvore evolutiva com novas habilidades à espera de serem desbloqueadas,

Projekt Z: Beyond Order apresenta vários modos de jogo, seja para quem gosta de ação dilacerante e avançar para o combate visceral contra os mortos vivos (até 4 jogadores em simultâneo), ou seja para quem aprecie mais a exploração e aventura, num modo Free Roam).

Como não poderia deixar de ser, o arsenal ao dispor dos jogadores será vasto e poderoso. Segundo a equipa dos estúdios 314 Arts, os jogadores terão na sua mão a possibilidade de gerir e personalizar as suas armas ao seu bel-prazer de forma a torná-las ainda mais poderosas.

No decorrer das missões, os jogadores irão encontrar muito loot para recolher e no meio disso tudo, irão também descobrir "receitas" (blueprints) que lhes permitirão a criação de armas novas ou a melhoria das antigas. Parece que desta fora, convém estar atento aos cenários e a tudo o que neles existe.

De uma forma que poderá assemelhar-se a Vigor, os jogadores terão um local seguro no seu esconderijo. É aí que evoluir os seus personagens, criar e personalizar armas, realizar missões secundárias e até construir lojas para comprar e vender itens. Atualizando essas lojas permitirá desbloquear equipamentos e armas ainda mais potentes.

Projekt Z: Beyond Order será lançado para Xbox Series X, Playstation 5 e PC algures na Primavera do próximo ano.