Bitcoin voa além dos 72 mil dólares: estará para breve um novo recorde?

A Bitcoin ultrapassou os 72 mil dólares, aproximando-se mais uma vez do máximo de todos os tempos, com mais de 265 milhões de dólares em liquidações a ocorrer no processo.

Bitcoin está a cerca de 1,5% de atingir o máximo de todos os tempos

De acordo com o agregador de dados de crypto exchange Coinglass, nas últimas 24 horas, foram liquidados 265.270.000 de dólares em posições, com a grande maioria serem posições curtas na BTC.

O trader Dave the Wave disse aos seus 146 mil seguidores na rede social X que o mercado em alta da Bitcoin provavelmente está "back in business" - isto depois de o preço ter saído de forma convincente de um padrão triangular ascendente em cerca de 69 mil dólares.

O mercado em alta da BTC está vivo e bem ... ou não?

O trader Bluntz, que ganhou a classificação de "Master Trader" na exchange Bybit, está a prever um movimento na casa dos seis dígitos para a Bitcoin. Usando a "Elliot Wave Theory", que visa prever os movimentos de preços em "ondas" baseadas na psicologia da população - com a terceira e a quinta a serem as maiores - Bluntz traça uma possibilidade de 120 mil dólares para a BTC aproximadamente em março do próximo ano.

Está a acontecer.

O analista de crypto Rekt Capital também disse aos seus 508 mil seguidores no X que a Bitcoin saiu de uma "Bull Flag".

No momento da escrita, a Bitcoin está a ser negociada a 72.888 dólares, um aumento de 111% no último ano.

