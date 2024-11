A Electronic Arts revelou recentemente como foram os primeiros 25 dias de EA SPORTS FC 25... em números. Venham vê-los.

EA SPORTS FC 25 foi lançado há sensivelmente 1 mês e, pelo que temos vindo a confirmar diariamente, o jogo fervilha de atividade e, com mais ou menos criticas, com mais ou menos problemas... o que é certo é que a legião de FIFA (que transitou para EA SPORTS FC) continua leal e a marcar presença.

De certa forma, a EA SPORTS acabou por consolidar tudo isso, com a revelação recente de alguns números acerca dos primeiros 25 dias de existência do jogo. São números francamente interessantes, como podem ver de seguida (e na imagem acima mostrada).

Segundo os números agora divulgados, jogadores de mais de 200 nacionalidades calçaram as chuteiras virtuais e jogaram mais de 1,7 biliões de partidas. Atenção que estes números referem-se a todos os modos de jogo e, nos quais, marcaram um total acumulado de 4,3 biliões de golos (nos primeiros 25 dias de jogo). É muito golo mas, para quem conhece EA SPORTS FC 25, cedo compreende que para atingir estes números, o modo Rush teve grande influência, dada a rapidez dos jogos e a proficuidade de golos.

Uma outra curiosidade agora revelada é o facto do colosso Real Madrid ser a equipa de futebol masculino mais selecionada enquanto que o FC Barcelona foi a mais selecionada, no feminino. Esta rivalidade contribuiu para que o El Clásico e o Clásico Feminino fossem os confrontos mais populares no futebol masculino e feminino, respetivamente, com o Real Madrid destacado entre os três primeiros dos confrontos de futebol masculino mais populares.

"Faz um mês desde que convidamos o mundo a jogar o EA SPORTS FC 25 e a resposta da comunidade tem sido incrível, com quase 300 milhões de partidas jogadas com a nova experiência social 5v5 Rush, e o dobro das partidas com amigos ano após ano no Ultimate Team", disse John Shepherd, VP, EA SPORTS FC. "A nossa equipa está incrivelmente orgulhosa do que alcançamos com o FC 25 e estamos ansiosos para oferecer uma ótima experiência durante o resto da temporada."

Efetivamente e tal como referimos mais acima, o novo modo de jogo, Rush (5v5), contribuiu uma quantidade imensa de jogo. Foram cerca de 300 milhões de jogos de Rush, contribuindo com mais de 277 milhões de partidas disputadas na Nike Air Zoom Arena, um estádio apenas digital que é a casa exclusiva das partidas do Rush no Ultimate Team e Clubs. Dentro do Ultimate Team Rush, Andreu Fontàs Prat e Patricia Guijarro Gutiérrez foram os jogadores de futebol masculino e feminino mais selecionados, respetivamente. Com o seu posicionamento fluido, recursos de jogo social e integração perfeita em todos os modos principais do FC 25, o Rush oferece uma nova maneira de jogar e vencer junto com os amigos.

Ainda no modo Rush, destaque para os 18 milhões de cartões azuis mostrados.

EA SPORTS FC 25 tem no seu "plantel" mais de 120 estádios do mundo real de todo o mundo, e os fãs falaram sendo o Estádio Santiago Bernabéu, Anfield e Etihad Stadium os palcos mais usados. Esta autêntica experiência de jornada é fundamental para o FC 25, que este ano conta com novos incrementos ao nível de estádios, incluindo o Mâs Monumental em Buenos Aires (Club Atlético River Plate), o De Kuip em Roterdão (Feyenoord), o Estádio José Alvalade em Lisboa (Sporting CP), o RAMS Park de Istambul (Galatasaray) e o Ülker Stadyumu (Fenerbahçe S.K).

Por outro lado, com a introdução do futebol feminino no Modo Carreira para o FC 25, a galardoada Aitana Bonmatí revelou-se na jogadora de futebol feminino mais procurada no mercado de transferências, enquanto Lamine Yamal lidera a lista de transferências do futebol masculino. A lista de transferências mais importantes no futebol masculino e feminino é a seguinte: