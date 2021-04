Os melhores ‘jogos’ para interação nas aulas

Infelizmente, tanto nas aulas online, como nas aulas presenciais, o tempo estende-se demasiado e estas podem tornar-se aborrecidas. É um facto que jogos e competitividade são uma boa forma de captar a atenção dos alunos e permitir o aumento do seu aproveitamento. Para isto, existem aplicações de interação nas aulas e Quiz que poderão ajudar nesta situação.

Hoje apresentamos as melhores aplicações com jogos para interação nas aulas.

Kahoot!

O Kahoot! é uma plataforma baseada em jogos e questionários e é das mais fáceis de usar. Não sendo necessária a criação de uma conta, faz com que esta seja mais dinâmica e com que haja mais proveito da mesma.

Esta plataforma conta já com mais de 1 milhão de utilizadores.

Para a utilização desta plataforma, basta um superior criar uma sala e inserir as perguntas e respostas. Seguidamente, será gerado um PIN que terá de ser fornecido aos alunos para que entrem nessa mesma sala através dos seus dispositivos.

Após a verificação da presença de todos os jogadores, está tudo pronto para o início do jogo na aula.

Quizziz

O Quizziz é uma plataforma mais direcionada a questionários. Contudo, neste campo, é a plataforma mais poderosa. Todos os dias conta com a inserção de ótimas perguntas feitas por professores.

Este esforço gera um ótimo conteúdo acessível a qualquer pessoa. Esta app também possui o forte fator de personalização do questionário: os professores têm várias opções para alterar, por exemplo, o nível de dificuldade e o tempo de resposta.

Ao utilizar esta plataforma de interação, terá ainda acesso a questionários já criados.

Parecida ao Kahoot!, a utilização desta plataforma passa pela criação ou escolha de um questionário já feito. Posteriormente, a inserção de um código para aceder à sala de jogo.

Gamilab

Concentrando-se mais em jogos, o Gamilab é outra plataforma para interação nas aulas. Esta é mais direcionada para os ensinos básicos.

Esta plataforma permite o desenvolvimento do raciocínio e perceção dos alunos mais novos.

Este site permite jogar em conjunto, incluindo níveis e pontuação. De todas as apresentadas, esta é a aplicação que permite maior interação, disponibilizando uma extensa panóplia de possíveis atividades.

É claro que existem muitas outras plataformas com o mesmo intuito das referidas acima. No entanto, se a intenção é a interação nas aulas de forma simples e dinâmica, estas são as ferramentas mais completas.

