A editora PQube e a equipa de desenvolvimento CooCooSqueaky revelaram recentemente a data em que Tears of Avia chegará à Xbox One e ao Steam.

Trata-se de um RPG que recebeu recentemente um vídeo de 8 minutos que mostra a sua jogabilidade. Venham também vê-lo connosco.

Tears of Avia é um RPG tático e que apresenta uma dinâmica de combates por turnos, criado pela equipa de desenvolvimento britânica CooCooSqueaky.

O jogo decorre na terra fantasiosa de Esteria. Uma terra que outrora já foi bela e rica, com as suas cidades a viverem prosperamente e em paz, mas, que agora vê essa paz ameaçada.

Um mal milenar acordou das profundezas e está a virar cidade contra cidade e a ameaçar destruir uma paz construída a custos e ao longo dos séculos.

À medida que os tambores de guerra começar a fazer-se ouvir, a única esperança reside no jogador que terá de desfazer a maldição antiga que ameaça Esteria. Para poder reverter a maldição, terá de reaver umas pedras especiais, chamadas de Tears of Avia.

Por detrás desta maldição encontra-se um Overlord demoníaco que será o nosso principal inimigo e que lançara as suas horas e exércitos contra nós.

O jogo é extremamente tático, apresentando uma jogabilidade por turnos que combina com as dezenas de habilidades existentes em jogo, para cada personagem.

O jogador parte para a aventura com uma party de até 5 heróis. Para cada um, terá de escolher as skills preferidas e equipá-los com armas e equipamentos.

Existirão dezenas de habilidades interligadas entre si

Consoante as classes escolhidas, cada personagem terá ainda as suas habilidades únicas. A combinação entre habilidades dos personagens será a chave para o sucesso em Tears of Avia. Além das habilidades típicas de combate (arqueiros, fighter,…) cada personagem terá ainda habilidades defensivas, ofensivas, de apoio, …

Um dos pontos fortes do jogo, segundo os seus produtores é a existência de habilidades interligadas entre si, que são mais efetivas quando usadas após outras. Por exemplo, uma habilidade pode ser usada para colocar inimigos a arder, mas pode haver outra habilidade que será mais poderosa se aplicada a um inimigo que esteja a arder.

Esta combinação de habilidades de Tears of Avia, poderá ser bastante interessante, até mesmo porque a CooCooSqueaky prometeu centenas de habilidades distintas.

Tears of Avia chega a 24 de setembro ao Steam e à Xbox One (digitalmente).