Novos jogos grátis no Playstation Plus de Dezembro de 2022

O Natal aproxima-se a passos largos e a Sony Playstation vem acrescentar mais umas pérolas ao sapatinho digital do Playstation Plus com novos jogos a serem acrescentados ao catálogo do serviço.

Venham ver quais os jogos que chegam agora para a segunda metade do último mês de 2022.

Dezembro já vai a meio, pelo que falta pouco mais de uma semana para o Natal. Enquanto os presentes não começam a ser colocados nos sapatinhos, a Sony Playstation já começou a preparar algumas boas ideias.

Com efeito a Sony Playstation já revelou quais os jogos novos que se juntam ao catálogo do Playstation Plus, para todos os subscritores válidos do serviço.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

A lista das novas aquisições do Playstation Plus é grande e apresenta alguns grandes títulos dos últimos anos, Far Cry 5, Far Cry Primal e Far Cry New Dawn são apenas 3 das 17 novidades que o catálogo de jogos receberá, a partir de 20 de dezembro para os membros do PlayStation Plus Premium e Extra.

Mas fiquemos com a lista completa das novas aquisições:

Far Cry 5 para a Playstation 4;

Far Cry Primal para a Playstation 4;

Far Cry New Dawn para a Playstation 4;

Evil Genius 2 para a Playstation 4 / Playstation 5;

Judgment para a Playstation 4 / Playstation 5;

Mortal Shell para a Playstation 4 / Playstation 5;

Middle-earth: Shadow of Mordor para a Playstation 4.

Middle-earth: Shadow of War para a Playstation 4;

Yakuza: Like a Dragon para a Playstation 4 / Playstation 5;

Yakuza 6: The Song of Life para Playstation 4;

The Pedestrian para a Playstation 4 / Playstation 5;

Adventure Time Pirates of the Enchiridion para a Playstation 4;

Ben 10: Power Trip para a Playstation 4 / Playstation 5;

Gigantosaurus The Game para a Playstation 4;

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition para a Playstation 4;

Worms W.M.D para a Playstation 4;

The Escapists 2 para a Playstation 4;

Catálogo de clássicos (Premium)

Por sua vez, 4 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium também a partir do próximo dia 20 de dezembro.

Ridge Racer 2 para a PSP;

Oddworld: Abe's Exoddus para a PS1;

Pinball Heroes para a PSP;

Heavenly Sword para a PS3;