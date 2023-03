Novos jogos anunciados a caminho do Xbox Game Pass

O Xbox Game Pass vai receber reforços em breve e a avaliar pelo comunicado da Xbox, parece que há motivos para sorrir. Venham conhecer quais os jogos que em breve chegam ao catálogo do Xbox Game Pass.

O catálogo do Xbox Game Pass, que apresenta dezenas de jogos disponíveis para jogar gratuitamente (para quem tenha uma subscrição válida do serviço) vai receber em breve novidades.

Isto pois a Xbox anunciou recentemente quais os novos títulos que se encontram a chegar ao Xbox Game Pass na Consola, PC e Cloud, em breve (alguns já chegaram).

Os jogos agora anunciados são os seguintes:

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Price's Edition (já disponível na Cloud, Consola e PC) - os jogadores irão j untar-se ao jovem rei Evan que parte numa busca épica para fundar um novo reino, unir o seu mundo e salvar o seu povo de um terrível mal .

. MLB The Show 23 - dia 28 de março (Cloud e Consola) - Os nossos sonhos no mundo do basebol podem tornar-se reais com MLB The Show 23, com comentários expandidos e atualizações na apresentação do jogo que introduzem temas de transmissão atualizados, cenários 3D realistas incluindo novas perspectivas exteriores dos teus estádios favoritos da MLB e uniformes e equipamentos mais detalhados.

Infinite Guitars - dia 30 de março (Cloud, Consola, e PC) - Um RPG rítmico através do qual, usamos a nossa guitarra elétrica para salvar o dia.

Para os jogadores que ainda não aderiram ao Xbox Game Pass Ultimate, fiquem a saber que podem continuar a adquirir o primeiro mês de subscrição pelo valor de 1€.

Como referimos acima, a subscrição inclui centenas de jogos de alta qualidade na consola, PC e Xbox Cloud Gaming, assim como acesso ao Xbox Live Gold, EA Play e recompensas e descontos exclusivos.

E mais... existem inúmeros jogos que ficam disponíveis no dia zero, ou seja, no dia do seu lançamento.

tempo de dizer Adeus...

A sair do catálogo do Xbox Game Pass em 31 de Março, estarão também alguns jogos, que podem ser adquiridos entretanto, com um desconto de 20%. A lista de jogos a despedirem-se é a seguinte: