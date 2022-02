Novo vídeo de Gran Turismo 7: Do virtual para o real

Gran Turismo 7 acelera para o lançamento que se aproxima a passos largos. Está já ao virar da curva e com isso quero dizer que a espera está prestes a terminar.

Ainda antes do lançamento do jogo, a Sony e a Polyphony Digital revelaram um novo vídeo bastante elucidativo sobre o jogo.

Estamos na semana de lançamento de Gran Turismo 7 e, quem espera e desespera pelo jogo, começa a ver a luz ao fundo do túnel.

Juntamente com Horizon Forbidden West, é outro dos grandes lançamentos de arranque de 2022 para os lados da Sony Playstation, e a edição deste ano está a gerar fortes expetativas.

Gran Turismo 7: Do Virtual para o Real

De forma a aumentar ainda mais as expetativas para o momento que se avizinha, ou seja, do lançamento a 4 de março de Gran Turismo 7, a Sony revelou um novo vídeo que, de certa forma, compara a experiência de condução numa pista real com o que será possível desfrutar no jogo.

Desenvolvido pelos eternos estúdios Polyphony Digital, Gran Turismo 7 promete sensações e emoções fortes ao volante de mais de 400 bólides e neste vídeo é possível ver uma volta completa ao circuito Willow Springs International Raceway, com imagem simultânea do interior do carro, no circuito real, e a sua recriação no Gran Turismo 7.

Foi ainda publicado um segundo vídeo onde o piloto profissional Dai Yoshihara, ao volante de um Tesla Model 3 Performance da Evasive Motorsports preparado para corridas, explica como enfrentar uma das pistas mais rápidas e desafiantes dos Estados Unidos da América, referindo a modificação ideal do veículo e outros detalhes que só um piloto experiente saberia.

Paralelamente, um criador de conteúdos e fã de longa data de Gran Turismo, Steve Brown, também conhecido como Super GT, na perspectiva digital e com um Tesla Model S modificado, apresenta a sua experiência no Gran Turismo 7.

Usando as capacidades dos gatilhos adaptativos e das vibrações hápticas do comando sem fios DualSense, a Polyphony conseguiu aumentar o nível de imersão na consola Playstation 5. Por seu lado, e através dos gatilhos adaptativos, o jogador irá sentir pormenores como os pneus a bloquear durante a travagem e outros efeitos.

Quanto ao áudio 3D, as melhorias na consola Playstation 5 incluem uma melhor reprodução sonora do posicionamento do carro e dos restantes condutores, tornando o jogo mais tridimensional também no capitulo sonoro.

Gran Turismo 7 será lançado para a PlayStation 5 e PlayStation 4, a 4 de março de 2022.