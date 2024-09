Novidades no Playstation Plus para setembro de 2024

A Sony já apresentou quais os reforços dos catálogos do Playstation Plus, para o mês de setembro. Vamos ver quais são....

Setembro já vai a meio o que é sinónimo de final de férias e arranque de aulas/trabalho. No entanto, e apesar de tudo o que isso implica no que respeita a disponibilidade e mood, há outras coisas bem boas. Como por exemplo, os reforços dos catálogos do Playstation Plus.

Já foram dados a conhecer os jogos que chegam agora, a meio de setembro. Venham ver a lista...

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Segue a lista de títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 17 de setembro:

The Plucky Squire (O Escudeiro Valente) para a Playstation 5

Under the Waves para a Playstation 4 / Playstation 5

Night in the Woods para a Playstation 4 / Playstation 5

Chernobylite para a Playstation 4 / Playstation 5

Wild Card Football para a Playstation 4 / Playstation 5

Space Engineers para a Playstation 4 / Playstation 5

Road 96 para a Playstation 4 / Playstation 5

Ben 10 para a Playstation 4

Far Cry 5 para a Playstation 4 (Relançamento no PlayStation Plus)

Foi ainda comunicado pela Sony que os jogadores terão uma última oportunidade para desfrutar dos títulos que deixarão de estar disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 17 de setembro. Estes títulos são: Horizon Forbidden West, Marvel's Midnight Suns, Alien: Isolation, Cloudpunk, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, NieR Replicant ver.1.22474487139..., Star Ocean First Departure R, Star Ocean Second Evolution, Star Ocean The Divine Force, Star Ocean: Integrity and Faithlessness, Star Ocean: The Last Hope - 4K & FHD Remaster, Star Ocean: Till the End of Time, Star Ocean: Till the End of Time - Director's Cut, RIDE (Playstation 3), Unpacking, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Planet Coaster: Console Edition.

Catálogo de clássicos (Premium)

Quanto ao catálogo de Clássicos, eis a lista de jogos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium ainda este mês: