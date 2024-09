Cientistas alertam para o risco da Dengue afetar os destinos de férias da Europa

Pela primeira vez, os cientistas conseguem mapear com exatidão os locais onde a febre da Dengue é suscetível de surgir, e identificaram os destinos de férias da Europa em risco.

A Dengue é uma doença provocada por um vírus do género Flavivirus que se hospeda no organismo humano através da picada de um mosquito do género Aedes.

A febre da Dengue pode causar dores musculares e articulares graves - o que lhe valeu a alcunha de "febre dos ossos partidos" - e, em alguns casos, pode provocar hemorragias internas e até mesmo a morte.

Transmitida por mosquitos tigre asiáticos, estes estão a tornar-se mais comuns na Europa, incluindo partes do sul de França, Itália e Espanha. Os mosquitos contraem o vírus ao picar os viajantes que regressam e foram infetados no estrangeiro, transmitindo-o depois a outras pessoas na zona.

Os cientistas dizem que o tempo mais quente devido às alterações climáticas está a criar condições mais favoráveis para que os mosquitos invasores se espalhem para áreas anteriormente não afetadas.

Cientistas podem mapear locais onde a Dengue pode surgir

Embora até agora não tivesse sido possível fazê-lo, uma equipa liderada pelo UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) desenvolveu um sistema de monitorização capaz de prever surtos com uma precisão de 10 km.

Segundo Steven White, um ecologista teórico que trabalhou no estudo, "a Sicília é um viveiro", acrescentando que os locais em torno da bacia do Mediterrâneo são também "zonas de alto risco".

Se vai de férias, tem de ter cuidado porque há muitos mosquitos à volta. E há um risco maior de se apanhar Dengue nesses locais quando se vai de férias.

Alertou Steven White, salientando a existência de vários pontos críticos identificados na região de Puglia, no sul de Itália, e na cidade espanhola de Barcelona.

La Colle-sur-Loup, Baho e Montpellier-Perols, no sul de França, e Vila-seca, em Espanha, tiveram os seus primeiros surtos de Dengue este ano - o que o modelo dos cientistas previu corretamente.

Segundo Dominic Brass, um modelador epidemiológico do UKCEH que liderou o estudo, citado pela Sky Nes, o sul de França e o norte de Itália apresentam um risco elevado devido a "um clima favorável, uma população estável de mosquitos e o elevado número de viajantes que regressam de países tropicais onde a doença é prevalecente"

No entanto, as áreas de risco estão a expandir-se para norte.

Em 2023, foram notificados 130 casos de Dengue adquiridos localmente na União Europeia, em comparação com 71 em 2022, de acordo com uma atualização do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.