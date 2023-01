Nintendo Switch recebe The Excavation of Hob’s Barrow

Foi recentemente revelado que a aventura de suspense The Excavation of Hob's Barrow, está para chegar à Nintendo Switch.

Este jogo, que foi desenvolvido para PC pelos Cloak and Dagger Games, mistura pitadas de folclore britânico com terror. Venham saber mais...

Desenvolvido pelos estúdios indie Cloak and Dagger Games originalmente para PC, o jogo The Excavation of Hob's Barrow é uma aventura que decorre numa Inglaterra profunda e repleta de misticismo e folclore.

Misturando elementos de terror a uma história repleta de folclore local, o jogo apresenta um principal foco na sua narrativa e no desenrolar dos sucessivos mistérios que o jogador vai desvendando. Um enredo sombrio, complexo e em evolução com elementos entrelaçados do verdadeiro folclore inglês.

Em The Excavation of Hob's Barrow vamos encontrar a principal personagem do jogo em Thomasina Bateman.

Trata-se de uma antiquária britânica, que fruto da sua curiosidade e interesse pela matéria, se encontra a escrever um livro sobre os túmulos da Inglaterra e os mistérios escondidos por eles.

Documentando cada aventura, vai também revelando vários tesouros que esses locais sagrados escondem. Mas, também vai descobrindo muito mais...

Certo dia, recebe uma carta misteriosa que a desafia a deslocar-se até à pitoresca vila de Bewlay, situada no interior rural de Inglaterra. Apanhando o comboio para Bewlay, combina com o seu assistente que ele a seguiria no dia seguinte e parte assim para a aventura.

No entanto, é nesse momento que o mistério começa a adensar-se. Quando chega à vila, Thomasina procura em vão pelo misterioso homem que a convocou e cedo se apercebe que o seu assistente também não vai chegar. Para piorar ainda mais as coisas, depara-se ainda com o teimoso dono do terreno onde o túmulo se encontra, que a impede de ter acesso ao local.

Tendo ainda de suportar a desconfiança da população local, rude e algo retrógada, ela vai ter de arranjar formas de conseguir investigar o tumulo e investigar os seus segredos.

As coisas começam mal mas ainda há mais e Thomasina começa também a ter estranhos sonhos....

Pelo caminho, vai conhecer um conjunto de personagens intrigantes que vão desde aldeões suspeitos a vigários doentios ou nobres proprietários de terras, todos eles com as suas próprias histórias de vida e motivos para as suas formas de ser.

O jogo apresenta uma jogabilidade que faz lembrar os grandes jogos de aventura de outros tempos. Títulos que nas décadas de 80 e 90 do século passado fizeram a delicia de todos os apreciadores de aventuras com narrativas profundas e interessantes.

Será eventualmente mais direcionado para esses jogadores mas apelando a todos os demais que apreciem uma boa história com um toque de nostalgia.

The Excavation of Hob's Barrow apresenta a jogabilidade tradicional das aventuras point'n click mas com um interface mais moderno e afinado. Tudo isso ao sabor de um grafismo pixelizado que nos traz à memória aventuras de outros tempos.

The Excavation of Hob's Barrow que foi desenvolvido para PC pelos estúdios indie Cloak & Dagger Games e publicado pela editora Wadjet Eye Games chega à Nintendo Switch a 25 de Janeiro de 2023.