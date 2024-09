NHL 25, e a promessa de quase se sentir o frio do gelo

Apesar de se tratar de um desporto mais apreciado nos Estados Unidos, Canadá e países do norte da Europa, o Hóquei no Gelo tem adquirido muitos fãs um pouco por todo o Mundo. A NHL, competição mais mediática tem um jogo oficial que este ano está de regresso: NL 25 promete muitas boas emoções. Venham saber mais...

A NHL (National Hockey League) será, talvez, a competição de Hóquei no Gelo mais conhecida em todo o Mundo. Como tal, e desde já há alguns anos atrás, tem um jogo oficial que a representa: a série NHL.

Com o selo de qualidade da EA Sports esta série tem, ano após ano, adquirido uma maior robustez na simulação deste emocionante desporto e, encontramo-nos a pouco menos de um mês do lançamento de NHL 25, o "episódio" relacionado com esta nova época.

Com o novo sistema ICE-Q, NHL 25 apresentará uma jogabilidade bastante aperfeiçoada e em vários aspetos do jogo, com particular incidência na jogabilidade, claro!

Segundo os responsáveis pelo jogo, um dos principais objetivos é a disponibilização aos jogadores dum sistema de controlo mais apertado e mais realista de tudo o que se passa sobre o gelo. Tal como na realidade, o jogo exigirá aos jogadores uma tremenda capacidade de decisão e adaptação em cada segundo de jogo. Cada centímetro de gelo e cada segundo do cronómetro contam.

Construído sob este novo sistema de animação conduzido pela lógica, o ICE-Q, o jogador irá responder a eventos contextuais com um realismo sem precedentes e é a fundação da revisão da jogabilidade de Chel. O Next-Gen Vision Control skating permite aos jogadores andarem na linha azul, alinhar o trajeto do disco, ficarem focados na baliza e muito mais.

Por outro lado, a IA melhorada ajuda os jogadores a executarem jogadas autênticas, e jogadas mais realistas que abrem o gelo para um melhor posicionamento e oportunidades ofensivas.

Outra adição é o Controlo de visão de última geração. O Next-Gen Vision Control é uma reformulação do sistema de patinagem de Chel, que moderniza a forma como os jogadores patinam e navegam no gelo com mais precisão. Caminha pela linha azul alinha em atitude ofensiva até ao portador do puck para conseguir as melhores oportunidades de remate, ou aproveita os espaços estreitos para cruzar entre os adversários e alcançar um bom remate.

Quando o Next-Gen Vision Control está ativo, e o jogador tem o puck na zona ofensiva, e patinam com a rede como alvo. Os jogadores passam a poder abrir o corpo para irem para o golo, encontrar um companheiro de equipa aberto ou manter a posse de bola enquanto se movimentam pela zona.

Quando não está na sua posse, o jogador mira o puck quando o Next-Gen Vision Control está ativo. Isso permite receções de passes mais precisas e podes configurar a oportunidade para um One-Timer baseado em habilidades. Esta grande inovação proporciona uma experiência de patinagem mais fluida que parece e se sente incrivelmente autêntica.

Por outro lado, a IA do jogo foi aperfeiçoada. Com uma IA empoderada o NHL 25 revoluciona com uma revisão completa do sistema de jogador de IA. Os jogadores do CPU agora têm maior consciência e maior inteligência, o que leva a um melhor posicionamento no gelo e melhor leitura do jogo. Esta inovação proporciona uma jogabilidade mais fluida e permite que os jogadores executem jogadas de forma realista.

As estratégias In-Zone de Chel, tais como Behind the Net, Overload e Crash the Net, foram reconstruídas para permitir que os patinadores utilizem melhor o espaço aberto, e para tornar mais fácil receber o puck de uma maneira ameaçante e ofensiva. Rush Plays pretende criar maior realismo, com jogadores de IA que conseguem ler intuitivamente o jogo para encontrar espaço em vez de simplesmente rematar à rede desde longe.

Outra novidade prende-se com as Ações reativas no decorrer do jogo. Foi-se o tempo em que os jogadores se enroscavam e se cruzavam. Graças às Ações Reativas, novas animações para evitar colisões permitem que os jogadores deslizem uns entre os outros e procurem espaço para receber o puck, assim como os profissionais. A defesa também é mais dinâmica com a introdução de curvas de pânico, permitindo aos jogadores usarem o seu stick para fechar o espaço. Os jogadores também vão esticar as pernas para bloquear um tiro ou um passe, e os companheiros de equipa ofensivos vão baixar os sticks em linhas de passe para sentirem que estão num bom lugar.

Estas melhorias garantem que os jogadores estejam mais conhecedores do que acontece durante o jogo e que consigam reagir em tempo real, com a criação de um nível de inteligência autêntica e melhoria do fluxo segundo a segundo do jogo.

"O novo sistema de jogabilidade ICE-Q representa uma mudança fundamental na forma como os jogadores vão viver o jogo, com a sua inteligência profunda dando-lhes controlo total sobre o gelo," disse Mike Inglehart, Senior Game Design Director na EA Vancouver."Hockey is built different, com NHL 25 proporcionando grande autenticidade, maior rivalidade entre equipas e inspiração na próxima geração das estrelas do desporto que continuam a redefinir o jogo."

Como descrito mais acima, NHL 25 inclui várias mudanças na jogabilidade de relevo. One-Timers baseados nas habilidades, uma nova estrutura de WOC Live Events, HUT Wildcard Mode e uma progressão de XP single-path simplificada através do HUT.

Os One-Timers baseados nas habilidades, melhoram a jogabilidade e criam momentos únicos. Ao lerem a zona de ataque e ao encontrarem um colega desmarcado, os jogadores são recompensados com o impacto de um one-timer mortífero, o que leva a emocionantes oportunidades de marcar golo.

O poder do ICE-Q e a capacidade do jogo de criar oportunidades de pontuação mais significativas permitirá que os novos One-Timers baseados em habilidades proporcionem momentos emocionantes de hóquei no gelo.

Os one-timers ganham vida através de um indicador no jogo baseado na abertura e posição de um atacante no gelo. Uma vez identificados, os jogadores podem passar o puck para configurar o tiro baseado em habilidade, o que cria uma maior oportunidade de pontuar quando executado com timing e precisão perfeitos.

O novíssimo Grudge Match System segue o histórico das partidas entre equipas nos principais modos online e offline e melhora a série com X-Factors especiais que são ganhos em partidas anteriores contra equipas rivais.

Adicionalmente, a introdução da Sapien Technology e o poder do nosso Frostbite Engine nas consolas de nova geração proporcionam uma melhoria visual à semelhança dos jogadores com a vida real.

Por outro lado, o modo Franchise Mode também vai ser melhorado, a começar pelo Franchise Hub, com uma navegação simplificada que dá aos jogadores acesso a informações novas, relevantes e fáceis de absorver. Esta experiência de utilizador melhorada no Franchise Mode é apenas uma das muitas melhorias que vão chegar a este modo, com mais anúncios a chegarem até ao lançamento. Mais detalhes sobre cada uma destas funcionalidades vão chegar em vídeos de análise aprofundada antes do lançamento.

Como curiosidade, a capa de NHL 25 apresentará os irmãos Quinn (Jack e Luke Hughes) na capa da edição Deluxe que, dessa forma, serão os primeiros irmãos a estarem juntos numa capa da EA SPORTS, com o seu jogo no gelo a personificar a evolução significativa na inteligência do jogo em NHL 25.

A dedicação de NHL 25 à inteligência do hóquei está personalizado pelos atletas de capa deste ano. Enquanto que Quinn, Jack e Luke Hughes criaram todos carreiras impressionantes com um conjunto de habilidades únicas, são reconhecidos como uma família com uma habilidade de patinagem excecional e hockey IQ. Enquanto os primeiros irmãos a aparecerem na capa de um título da EA SPORTS, a sua habilidade em antecipar o jogo, combina com a forma como o ICE-Q abre o NHL 25 e dá aos jogadores tempo e espaço para criarem jogadas.

"Sentimo-nos incrivelmente honrados por estarmos na capa do NHL 25," disse Quinn Hughes dos Vancouver Canucks. "Estar presente juntamente com os meus irmãos é o tipo de coisas com que se sonha enquanto criança, mas que nunca se pensa que poderá realmente acontecer."

"Foi um momento de grande orgulho para nós quando vimos a capa Deluxe," disse Jack Hughes dos New Jersey Devils. "Fez-nos lembrar que no gelo, somos adversários, sempre a aprender uns com os outros, mas fora do gelo, somos irmãos que adoram jogar hóquei."

"Estar na capa com os meus irmãos é incrivelmente entusiasmante," disse Luke Hughes dos New Jersey Devils. "Temos uma história de hóquei única ao crescermos juntos e agora estamos numa capa única. Mal podemos esperar que os fãs experimentem o NHL 25."

EA Sports NHL 25 chega à PlayStation 5 e Xbox Series X a 4 de outubro de 2024.