Stranger Things é sem dúvida um dos maiores e mais consistentes sucessos da Netflix. Esta série continua a envolver os fãs a cada nova temporada e agora prepara-se para dar o salto para o mundo da realidade virtual e dos videojogos.

A Netflix acabou de anunciar Stranger Things VR.

A aposta da Netflix no universo dos videojogos já começou há algum tempo. Não se pode dizer que esta seja uma plataforma para jogar com muita adesão, mas a empresa continua a dar passos no sentido de a melhorar nessa área.

Em parceria com a Tender Claws, criadora de videojogos, a Netflix acabou de anunciar o jogo de Stranger Things VR que será lançado no inverno de 2023. Não será um jogo dedicado à plataforma Netflix, mas sim às principais plataformas de VR.

Na descrição da apresentação do jogo pode ler-se:

Jogue como o Vecna ​​nesta nova aventura de Stranger Things em VR. Torne-se um explorador de realidades desconhecidas ao formar a mente da colmeia e domestica o vazio. Invada mentes e invoque pesadelos na sua procura para se vingar de Eleven e Hawkins. Stranger Things VR é um jogo de terror/ação psicológico desenvolvido pela Tender Claws e vai chegar às principais plataformas de VR no inverno de 2023.

A Tender Claws já desenvolveu outros jogos de realidade virtual no passado, como Virtual Virtual Reality 1 e 2. Já do lado da Netflix, outros jogos em torno de Stranger Things, já foram lançados, nomeadamente Stranger Things: The VR Experience e Stranger Things 3: The Game.

Há poucas horas foi também anunciado o Stranger Things: Puzzle Tales para dispositivos móveis. Trata-se de um jogo RPG onde terá que lutar contra o Demogorgon, embarcar em missões misteriosas, coleciona personagens e descobrir novas histórias neste jogo de aventura estilizado inspirado em Hawkins. Veja o trailer oficial.