Microsoft Flight Simulator agora também já voa para Portugal

O fantástico simulador de voo da Microsoft, Microsoft Flight Simulator, recebeu uma atualização nova que permite voar a partir de agora com muito mais detalhe sobre os céus de Portugal.

Boa noticia para todos os amantes deste jogo que esperaram (e desesperaram) por ver o nosso país detalhado com pormenor no jogo.

Trata-se de uma excelente noticia para todos os apaixonados por aviação e que possuem Microsoft Flight Simulator: Portugal recebeu melhorias substanciais na simulação, tornando-se assim ainda mais realista e com os principais pontos de interesse nacionais imediatamente perceptíveis do ar.

Isto foi tornado possível pela última atualização de World Update (World Update VIII) de Microsoft Flight Simulator que, além de Portugal, apresenta ainda Espanha, Gibraltar e Andorra, ou seja, os países da Península Ibérica.

Esta atualização, que já está disponível para todos os jogadores (de relembrar que o jogo está disponível no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate), é gratuita e permite todos os pilotos explorar uma Península Ibérica bastante melhorada visualmente, vista de cima, do céu.

Desde os recantos costeiros do Mediterrâneo e Atlântico, passando pelos cumes cobertos de neve dos Pirineus, o jogo permite agora uma melhor percepção dos principais aspetos morfológicos da Península Ibérica, assim como ter a visão foto realista das arquitetura de cidades como Lisboa e Madrid.

Microsoft Flight Simulator passa a permitir assim, a possibilidade de sobrevoarmos alguns dos mais icónicos monumentos nacionais (e de Espanha) como o Palácio da Pena ou o imponente Cristo Rei, ou a espanhola Sagrada Família e seus detalhes arquitetônicos.

Esta atualização, intitulada de Microsoft Flight Simulator World Update VIII, surge assim com uma melhoria notória em toda a região da Península Ibérica, com uma variedade de novas atualizações geográficas de alta resolução, incluindo dados de elevação, fotogrametria, e imagens aéreas para uma experiência espantosa. A atualização inclui ainda, quatro aeroportos feitos à mão, incluindo o de Faro e do Pico, 99 pontos de interesse personalizados (POIs), seis novas cidades com fotogrametria, como Lisboa, Cascais, Coimbra e Barreiro, quatro novos voos de descoberta, e cinco novíssimos desafios de aterragem.

Trata-se, sem dúvida, de uma noticia extremamente bem-vinda por todos os jogadores de Microsoft Flight Simulator e um sinal do compromisso que a Microsoft e os Xbox Game Studios mantém em alimentar o jogo e mantê-lo atualizado com novos conteúdos e atualizações.