Poeiras em suspensão voltam a atingir Portugal. O que deve saber?

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as poeiras oriundas do norte de África estão de volta e vão atingir Portugal.

O IPMA refere que poderá será mais notório entre o final de dia 24 (hoje) e o início de dia 26 de março.

Concentração de poeiras vai ser muito inferior (comparativamente à semana passada)

Segundo o IPMA, está previsto a ocorrência de um episódio de poeiras sobre Portugal Continental, que poderá será mais notório entre o final de dia 24 e o início de dia 26 de março. A concentração de poeiras prevista é muito inferior à ocorrida na semana passada, podendo ser caracterizada como um episódio normal, com intensidade semelhante aos que ocorrem com alguma frequência sobre os céus da Península Ibérica.

É ainda referido que, para além disso, os aguaceiros previstos para os próximos dias irão ajudar a reduzir a concentração de poeiras junto à superfície, tornando este episódio pouco visível em diversas zonas do país.

Esta situação é promovida pela circulação em altitude, em que temos um fluxo do norte de África originado por uma depressão localizada a sudoeste do território do Continente. A depressão irá deslocar-se progressivamente para leste, levando à alteração do padrão de circulação, de tal forma que no dia 26 de março a concentração de poeiras será já muito baixa e poder-se-á considerar este episódio concluído.

Este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações. Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a Direção-Geral da Saúde recomenda: