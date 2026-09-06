Medium Rare: quando a sobrevivência tem um “sabor” proibido

A dupla Payne Robinson e Peter Tinaglia, conhecida pelo desenvolvimento de Execute, revelou o seu próximo projeto: Medium Rare, um curioso e inquietante jogo de sobrevivência por turnos que chegará ao Steam em 2027 e tem o canibalismo como... prato principal!

Com uma premissa bastante ousada, Medium Rare transporta os jogadores para um futuro distópico onde a escassez extrema de recursos levou a humanidade a transformar o canibalismo numa verdadeira indústria.

Neste mundo devastado, a sua missão é resgatar a esposa, capturada pela ExeCo, a mais famosa unidade de processamento de carne humana do planeta, localizada no topo de uma montanha repleta de perigos. Entre o protagonista e o objetivo final encontram-se canibais, criaturas infectadas e animais mutantes, todos eles dispostos a transformar qualquer intruso na próxima refeição.

A jogabilidade combina exploração e gestão estratégica de recursos através de mapas em grelha, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. O combate é baseado em turnos e utiliza um sistema assente em dados, tornando cada disparo importante. As armas podem ainda criar combinações eficazes que ajudam a conservar recursos preciosos durante a aventura.

Outro dos elementos centrais é a gestão do inventário, inspirada no clássico conceito de “Inventory Tetris”. Com espaço extremamente limitado, os jogadores terão de escolher cuidadosamente o que transportar e o que deixar para trás. Entre expedições, existe também um refúgio seguro onde é possível recuperar forças e melhorar equipamento e capacidades utilizando materiais recolhidos ao longo das incursões.

A tensão constante surge da escolha entre regressar à base com os recursos obtidos ou arriscar avançar mais fundo em busca de recompensas ainda maiores. Essa dinâmica de risco e recompensa promete ser uma das principais forças de Medium Rare, incentivando o jogador a ponderar cada movimento.

Com uma atmosfera sombria, uma narrativa provocadora e mecânicas de sobrevivência exigentes, Medium Rare apresenta-se como uma experiência singular para os fãs de dungeon crawlers e jogos de estratégia. A página oficial já está disponível no Steam para quem quiser acompanhar o desenvolvimento e descobrir até onde estaria disposto a ir para salvar alguém que ama num mundo onde a humanidade se tornou o seu próprio recurso mais valioso.