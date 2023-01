Mangas hápticas gaming permitem que sinta todas as sensações do jogo no seu corpo

O mundo tecnológico não para de nos surpreender e estamos constantemente a receber notícias sobre novos equipamentos, desde os mais úteis até aos mais insólitos e estranhos.

Recentemente, durante o evento CES 2023, foram apresentadas umas mangas hápticas gaming da OWO que permitem ao jogador sentir todas as sensações do jogo diretamente no seu corpo. Vamos então conhecer melhor este wearable.

Mangas hápticas para sentir todo o jogo no seu corpo

Na CES 2023 são conhecidos muitos novos produtos. Não só os já aguardados de marcas mais populares, como também algumas novidades curiosas que acabam por ser notícia por marcarem a diferença.

Assim, no evento foram também reveladas umas mangas hápticas destinadas aos jogadores e que são um conceito interessante. Esta é uma criação da OWO e acaba por ser um complemento às camisolas hápticas também produzidas pela empresa. O produto conta com a tecnologia Haptic Gaming System e permite ao jogador sentir todas as sensações do jogo diretamente no seu corpo.

As mangas gaming da OWO deram o que falar e foram distinguidas com o prémio Inovação da CES 2023.

O objetivo deste wearable é oferecer ao jogador um novo e inovador nível de imersão nos jogos de realidade virtual. Assim, o jogador poderá "sentir a tensão do arco, o recuo de uma pistola ou a dificuldade em segurar um objeto pesado".

A empresa promete que as mangas hápticas vão oferecer uma experiência de jogo diferente e "em vez de experimentar de forma passiva o mundo virtual, os seus braços vão receber cada sensação" do jogo. Ao canal TechRadar, o CEO da OWO, Jose Fuertes, refere que as roupas hápticas da marca funcionam através de impulsos elétricos enviados aos músculos dos jogadores.

Para já, a empresa está a tentar licenciar o produto para este ser usado pelos grandes estúdios de jogos, mas atualmente tem à venda a sua camisola háptica por 399 dólares, a qual deverá chegar aos EUA e Europa em fevereiro.