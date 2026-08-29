Maestro chega à Nintendo Switch com uma demo gratuita

Demo essa que transforma qualquer jogador em maestro! Já imaginou subir ao palco de uma grande sala de concertos, pegar numa batuta e dirigir uma orquestra inteira? É precisamente essa a experiência que Maestro pretende proporcionar, agora com uma nova versão especialmente adaptada à Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Desenvolvido pelo estúdio francês Double Jack, Maestro é um jogo de ritmo que coloca o jogador no papel de maestro de uma orquestra, utilizando os movimentos dos Joy-Con para controlar o andamento, chamar diferentes naipes de instrumentos e definir a intensidade de cada interpretação.

A nova versão para as consolas da Nintendo chega a 17 de setembro de 2026, mas os jogadores já podem experimentar gratuitamente uma demonstração através da Nintendo eShop.

Uma orquestra inteira nas mãos do jogador

A proposta de Maestro é tão simples quanto invulgar. Em vez de seguir uma música através de botões ou comandos tradicionais, o jogador assume literalmente o lugar do maestro e utiliza os Joy-Con para conduzir a interpretação.

Cada mão desempenha uma função diferente. Uma é responsável por controlar a batuta e manter o ritmo, enquanto a outra permite dar indicações às diferentes secções da orquestra e trabalhar as nuances da interpretação. O resultado é uma experiência que pretende transformar os movimentos físicos do jogador numa verdadeira performance musical.

E não é necessário possuir conhecimentos de música para começar. Maestro foi concebido para ser acessível a jogadores que nunca tenham dirigido uma orquestra, mas também para oferecer um desafio crescente aos fãs dos jogos de ritmo. A experiência conta com quatro níveis de dificuldade e sistemas que permitem evoluir à medida que as performances se tornam mais exigentes.

A demo já permite experimentar o palco

A demonstração gratuita disponível na Nintendo Switch e Switch 2 começa com The Masterclass, um tutorial narrativo que introduz gradualmente as principais mecânicas de Maestro. Depois das primeiras lições, chega o momento de assumir o controlo da orquestra e enfrentar o Requiem de Giuseppe Verdi.

A demo permite interpretar a obra através de quatro níveis de dificuldade, procurando oferecer uma experiência adequada tanto para quem está a experimentar o conceito pela primeira vez como para jogadores habituados aos desafios dos jogos de ritmo.

Entre uma atuação e outra existe ainda espaço para momentos mais descontraídos, através de um dos minijogos incluídos na experiência. A própria personalidade irreverente de Maestro parece querer afastar a ideia de que música clássica tem necessariamente de ser uma experiência séria e solene.

Uma adaptação pensada para os Joy-Con

Embora Maestro tenha surgido originalmente como uma experiência de realidade virtual, a chegada à Nintendo Switch obrigou a Double Jack a reconstruir vários elementos do jogo. O estúdio reformulou o sistema de câmaras, redesenhou as animações das mãos e adaptou a jogabilidade aos comandos por movimento dos Joy-Con.

A adaptação procura manter a sensação de estar perante uma verdadeira orquestra mesmo quando o jogo é apresentado num televisor. O objetivo é que os movimentos do jogador continuem a ter uma relação direta com aquilo que acontece no palco, criando uma experiência simultaneamente acessível e expressiva.

Esta não é, aliás, a primeira vez que Maestro procura colocar os jogadores no lugar de um maestro. A versão original foi lançada em realidade virtual em 2024 e conquistou uma recepção bastante positiva, chegando mesmo a ser distinguida pela Meta com o prémio de Jogo do Ano de 2024.

De Mozart a Attack on Titan

A música é naturalmente o elemento central de Maestro, e o jogo aposta numa banda sonora que atravessa diferentes épocas e estilos. O repertório inclui obras de compositores clássicos como Mozart, Beethoven e Brahms, mas também bandas sonoras de grandes universos da cultura popular, incluindo Star Wars, The Lord of the Rings e Harry Potter.

A versão Nintendo Switch acrescenta ainda uma nova faixa ao repertório: "Ashes on the Fire", de Attack on Titan, oferecendo uma ponte entre a música clássica e algumas das bandas sonoras mais reconhecidas pelos jogadores.

No total, a proposta passa por permitir que cada performance seja progressivamente aperfeiçoada, com diferentes níveis de dificuldade, tabelas de classificação globais e elementos cosméticos desbloqueáveis que ajudam a personalizar a experiência.

Até a batuta tem personalidade

Quem decidir fazer a pré-reserva da versão digital antes do lançamento terá direito a um extra bastante peculiar. Trata-se de "La Culture", uma batuta falante criada pelo próprio mascote de Maestro, Eric de Roch.

A particularidade é que esta batuta não se limita a acompanhar os movimentos do jogador. Poderá também oferecer palavras de incentivo ou comentários sarcásticos durante as atuações, acrescentando uma dose de humor à experiência.

O jogo vai ficar disponível para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a 17 de setembro. A pré-reserva digital já está disponível e a demo gratuita pode ser experimentada desde já nas duas consolas.

Para além das novas versões para as plataformas da Nintendo, Maestro encontra-se também disponível em Meta Quest, PlayStation VR2, Pico e SteamVR.

Com uma proposta pouco habitual, Maestro transforma os Joy-Con numa batuta e tenta fazer algo que poucos jogos conseguem: permitir que qualquer pessoa. Independentemente da sua experiência musical, descubra como é estar no centro de uma orquestra. E, pelo menos durante alguns minutos, sentir que Beethoven, Verdi ou Mozart estão à espera das nossas indicações.