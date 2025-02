LEGO Horizon Adventures passa do virtual para o físico

Os LEGO encontram-se na minha vida desde muito pequenino e é com uma fantástica sensação de nostalgia que os tenho visto a surgir associados a inúmeros videojogos.

Quando era pequeno, brincava horas a fio com os LEGOs que os meus pais (e outros familiares) me iam oferecendo no Natal e aniversários. Brincar com aquelas pequenas peças e criar "mundos e objetos imaginários" era verdadeiramente dar "liberdade à imaginação" e é com uma enorme alegria (uma alegria quase infantil) que vejo essa mesma liberdade criativa associada a inúmeros videojogos.

O universo Horizon, que tivemos oportunidade de experimentar aqui e aqui é precisamente um desses ricos universos de videojogos que se aliou aos LEGO, com LEGO Horizon Adventures.

Mas recentemente foi comunicado algo que me deixou bastante curioso e nostálgico. Algo que corresponde ao sentido inverso, ou seja, a passagem do virtual para o real, com o aparecimento de uma coleção fisica de LEGO Horizon Adventures.

A Sony anunciou recentemente que o conjunto oficial do jogo LEGO Horizon Adventures estará à venda a partir do próximo dia 1 de março. Este conjunto recria algumas das cenas do jogo com peças LEGO, incluindo os icónicos protagonistas Aloy e Varl, bem como as imponentes máquinas Carapaça e Dentes de Serra.

Para os mais esquecidos, LEGO Horizon Adventures transforma o universo da icónica saga da Aloy em peças LEGO, onde os jogadores podem aventurar-se em modo cooperativo (online ou local) e embarcar numa experiência divertida, repleta de combates, humor e grandes amizades. Esta aventura conta a história de uma Terra futurista feita de peças LEGO e habitada por máquinas incríveis que se assemelham a dinossauros. Aloy, a protagonista, terá de enfrentar Helis, o líder de uma seita que obedece a um mal misterioso, levando-a a viver aventuras inesquecíveis por um mundo extraordinário recriado com elementos LEGO.

Esta noticia é, portanto, um certo reavivar de algo que já se encontrava há muito esquecido na memória (minha e de muitos jogadores, aposto). LEGO Horizon Adventures vai ganhar vida física e poderá servir como divertimento para muitos fãs de ambos os universos, a partir de 1 de março.