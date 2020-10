Lançamento Hearthstone: Madness at the Darkmoon Faire

Será no dia 17 de novembro de 2020 que Hearthstone irá receber a sua próxima expansão, Madness at the Darkmoon Faire!

Novas cartas, Duels, Corruption, Old Gods!

Darkmoon Faire ou Darkmoon Theater Troupe, representa a celebração do estranho e do extraordinário. Ao reunir o exótico de todo o Mundo, Silas Darkmoon, apresenta a Darkmoon Faire como uma comemoração das maravilhas e mistérios de Azeroth.

Madness at the Darkmoon Faire, tem lançamento global anunciado para 17 de novembro e trás consigo muitas novidades.

O que há de novo?

135 novas cartas;

Nova Keyword: Corrupt

Novo modo de jogo: Duels;

Novo sistema de progresso;

O regresso de Old Gods;

Novos tiers de pré-reserva.

Nova Keyword: Corrupt

Cartas com a nova keyword “Corrupt”, são cartas que fazem upgrade na mão do jogador quando se joga uma carta com maior custo de mana.

Novo modo de jogo: Duels!

Duels tem como objetivo aliar as Dungeon Runs a um conceito de PvP (Player vs Player). Neste novo modo de jogo, escolhemos um hero, um hero power, um signature treasure e fazemos um deck com 15 cartas da nossa coleção antes de enfrentar uma serie de outros jogadores.

Entre cada jogo, podemos incrementar a qualidade do nosso deck, adicionando minions, spells e treasures mais poderosos.

Importante referir que a pré-compra de Madness at the Darkmoon Faire permite o acesso antecipado ao modo Duels.

Novo sistema de progresso

Para além da nova expansão e novo modo de jogo, finalmente chega também um novo sistema de progressão e de prémios que contempla a adição de um sistema de achievements (conquistas) que rastreia o que concretizamos no jogo e páginas de perfil, com informação do jogador, ranks e estatistas.

Pré Reservas

Duels será lançado em open beta a 12 de novembro de 2020, juntamente com o novo sistema de progressão. Madness at the Darkmoon Faire, é lançado na semana seguinte – 17 de novembro.

Como já foi referido, fica a ressalva de que é possível experimentar o novo modo de jogo Duels neste momento. Está a ser oferecido acesso imediato a todos aqueles que optem por um dos bundles abaixo:

Madness at the Darkmoon Faire (39.99€)

45 Packs

1 Lendária random da nova expansão

A card back “N’Zoth”

Acesso antecipado ao novo modo de jogo Duels

Madness at the Darkmoon Faire Mega Bundle (79.99€)

80 Packs

5 Golden Packs

1 Lendária random da nova expansão (Golden)

N’Zoth Warlock Hero

A card back “N’Zoth”

Battleground perks

Acesso antecipado ao novo modo de jogo Duels

Podem ver aqui mais informação acerca da nova expansão, aqui as novas cartas e aqui os bundles de cards packs.“Hearthstone –Madness at the Darkmoon Faire” será lançado para PC; Windows; IOS e Android.