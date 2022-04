Kamiwaza: Way of the Thief, uma aventura oriental

A NIS America revelou recentemente os seus planos para lançar, ainda este ano, Kamiwaza: Way of the Thief.

Trata-se de um jogo sobre a importância da família, numa aventura oriental.

Em desenvolvimento pela equipa japonesa da ACQUIRE, Kamiwaza: Way of the Thief é um jogo que tem o selo de qualidade da NIS America.

A história de Kamiwaza: Way of the Thief decorre no Japão, durante o Período Edo, altura em que o país nipónico foi governado pelos xoguns da família Tokugawa, e se caracterizou por uma época de forte isolamento japonês em relação ao resto do mundo. Foi também uma época de forte controlo interno e rigidez nas leis que levou a que houvesse uma forte discrepância entre ricos e pobres.

E é precisamente um desses pobres que é o principal protagonista do jogo. Ebiza, é um ladrão amador que vive à margem da lei, em Mikado nos anos 1800, mas que tem ideais nobres na sua mente.

O seu objetivo é o de roubar os ricos que têm demasiado para eles próprios, para poder dar à população mais pobre e que pouco possui.

No entanto, num determinado assalto onde é acompanhado pelo seu mentor, Ainosuke, algo corre tremendamente mal e Ebiza assiste aos seus próprios homens a cometerem atrocidades brutais contra civis inocentes.

Ebizo não tem outra alternativa senão o de fugir e pelo caminho salva uma rapariga chamada de Suzuna do meio do caos que se gerou. Tomando a responsabilidade de tomar conta de Suzuna (criando-a como sua filha), Ebizo abandona a vida do crime mas, por pouco tempo.

Kamiwaza: Way of the Thief é um jogo sobre o amor à família e a honra que mesmo os ladrões podem ter.

Ao longo de 10 anos, Ebizo manteve-se fiel aos seus ideais e teve uma vida honesta e livre. No entanto, Suzuna fica doente e Ebizo sem outra forma de conseguir acesso aos medicamentos que a poderão curar, vê-se obrigado a voltar ao crime. Mas apenas roubando aos ricos e opulentos.

Kamiwaza: Way of the Thief encontra-se em desenvolvimento para Nintendo Switch, Playstation 4 e PC, sendo previsto ser lançado no outono.