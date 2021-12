Jogos grátis no PS Plus para este mês de dezembro

O último mês de 2021 já chegou e com ele, também novos títulos acabaram de chegar ao catálogo do serviço Playstation Plus.

Venham conhecer a lista de jogos que, todos os subscritores válidos deste serviço da Sony Playstation, poderão descarregar durante dezembro.

A lista de dezembro já é conhecida. Venham conhecer a lista de jogos, encabeçada por Godfall: Challenger Edition.

Godfall: Challenger Edition

Godfall: Challenger Edition, que será lançado a dia 7 de dezembro, chega diretamente ao PlayStation Plus para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5.

Godfall é um novo looter-slasher que decorre num universo de fantasia repleto de heroicos cavaleiros e magia arcana. O jogador vai embarcar numa aventura épica com este RPG de fantasia e ação, repleto de combates corpo a corpo envolventes e de grande impacto, na terceira pessoa, com três modos de jogo únicos e com um multijogador compatível com todas as edições de Godfall.

LEGO DC Super-Villains

Em LEGO DC Super-Villains o jogador torna-se o melhor vilão de sempre, espalhando o caos por uma narrativa repleta de ação numa experiência de mundo aberto no universo DC onde a Liga da Justiça desapareceu e deixou a segurança da Terra a cargo dos seus homólogos que se autoproclamaram de “Justice Syndicate”.

Neste jogo, vamos poder desvendar as intenções dos novos aspirantes a super-heróis, e vamos poder aliarmo-nos a famosos vilões do universo DC e nesta aventura épica.

Mortal Shell

O RPG de ação Mortal Shell chega ao PlayStation Plus de dezembro para a PlayStation 4 e traz combates RPG implacáveis que testam a nossa sanidade e resiliência num mundo completamente despedaçado.

À medida que os últimos vestígios da humanidade apodrecem, novos inimigos surgem nas ruínas da civilização. Inimigos impiedosos e sem misericórdia. A sobrevivência irá exigir consciência, precisão e instintos superiores. Teremos de encontrar santuários escondidos de seguidores devotos e descobrir o nosso verdadeiro propósito.

E ainda...

As novidades para os membros do PlayStation Plus não ficam por aqui, já que a Sony anuncia ainda que, em dezembro, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Ion Driver, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Ion Driver, consiste num torneio de corrida intergaláctica realizado em todos os cantos do espaço onde apenas os pilotos mais ferozes de toda a galáxia competem. Os doze concorrentes colocam as suas vidas em risco, a velocidades que desafiam as leis da física, apenas com a habilidade de condução pura.

Ainda, até 3 de janeiro de 2022, os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation Plus poderão descarregar, sem qualquer custo adicional, os títulos PlayStation VR: The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence e Until You Fall, anunciados em novembro como forma de assinalar o quinto aniversário desta experiência.