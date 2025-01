Jogos grátis no Playstation Plus para janeiro de 2025

O primeiro mês do ano de 2025 já vai lançado e o Playstation Plus também já recebeu os primeiros reforços do ano. Venham ver quais...

A chegada de um novo mês, representa também, a chegada de novos jogos ao catálogo do Playstation Plus. E isso significa que todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus, terão disponíveis para download na PlayStation Store e sem custos adicionais, os seguintes jogos, de 7 de janeiro a 3 de fevereiro.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

Suicide Squad: Kill the Justice League para Playstation 5: Este shooter de ação na terceira pessoa convida os jogadores a juntarem-se aos mais recentes "recrutas" da infame Task Force X de Amanda Waller (também conhecida como Esquadrão Suicida). Harley Quinn, Deadshot, Capitão Boomerang e King Shark enfrentam uma missão impossível: eliminar a Liga da Justiça. Cada membro do Esquadrão tem as suas próprias mecânicas para navegar uma Metropolis enorme e devastada pela guerra, combinando exploração livre e combate vertical para criar uma experiência inesquecível. Os jogadores podem experimentar vários estilos de jogo para causar o máximo de dano aos inimigos.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered para Playstation 4: Um jogo de corridas cheio de adrenalina da icónica série Need for Speed™. Nesta edição, os jogadores podem assumir o papel de fora da lei a fugir da polícia ou agentes da lei a apanhar delinquentes, utilizando veículos de alta cilindrada e táticas únicas. A versão remasterizada inclui gráficos melhorados, multijogador multiplataforma e todo o conteúdo adicional lançado previamente.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe para Playstation 4 / Playstation 5: Uma reimaginação expandida do aclamado jogo indie de 2013, The Stanley Parable. Inclui o conteúdo original com melhorias visuais e expande significativamente o mundo do jogo com novos conteúdos, opções e segredos. Esta versão introduz ainda funcionalidades de acessibilidade, como opções para daltonismo e legendas em português.

Pacotes exclusivos de PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Os subscritores de PlayStation Plus podem obter pacotes de conteúdos, skins e itens exclusivos para jogos gratuitos como Valorant, Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys e Call of Duty: Warzone, entre outros. Destacam-se os seguintes packs exclusivos:

Roblox: Eddie Muito Queijo

Brawlhalla – Bonus Pack 16

Fortnite – Pacote Estilo Envelopado

Fall Guys: PlayStation Plus Pacote de Outono

Rocket League – PlayStation Plus Pack

Call of Duty: Warzone: Combat Pack 6 (Calliope)

Planos de Subscrição