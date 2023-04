Jogos grátis no Playstation Plus para Abril de 2023

Eis as boas novas que os possuidores do serviço Playstation Plus esperavam: novos jogos a caminho do catálogo do serviço da Sony. Venham conhecer quais as novas aquisições, consoante os diferentes tipos de subscrição que, inclusive já se encontram disponíveis.

Já são conhecidos os jogos que vão ser acrescentados ao catálogo do serviço Playstation Plus, ainda neste mês de Abril. Aliás, os jogos já se encontram disponíveis, pelo que quem tiver uma subscrição válida do serviço, já os poderá usufruir.

Venham conhecer quais as novas aquisições, encabeçadas pelo brutal DOOM Eternal ou pelo frenético Wolfenstein II.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

São 11, os títulos que ficaram disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium desde o dia 18 de Abril. Vejam de seguida a lista completa:

Kena: Bridge of Spirits para Playstation 5 e Playstation 4

Doom Eternal para Playstation 5 e Playstation 4

Riders Republic para Playstation 5 e Playstation 4

Wolfenstein II: The New Colossus para Playstation 4

Slay the Spire para Playstation 4

Monster Boy and the Cursed Kingdom para Playstation 5 e Playstation 4

The Evil Within para Playstation 4

Wolfenstein: The Old Blood para Playstation 4

Bassmaster Fishing para Playstation 5 e Playstation 4

Paradise Killer para Playstation 5 e Playstation 4

Sackboy: Uma Grande Aventura para Playstation 5 e Playstation 4

Catálogo de clássicos (Premium)

Relativamente ao Premium, mais 5 novos jogos chegaram aos subscritores do PlayStation Plus Premium e, já se encontram disponíveis. Vejam quais, de seguida:

Doom para a Playstation 4

Doom II para a Playstation 4

Doom 64 para a Playstation 4

Doom 3 para a Playstation 4

Dishonored: Definitive Edition para a Playstation 4