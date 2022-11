Jogo de treino de animais a caminho com Animal Trainer Simulator

Os estúdios Hyper Studio e Animal Studio apresentaram recentemente o seu próximo projeto: Animal Trainer Simulator.

Um jogo com uma temática bastante curiosa, na qual os jogadores vestem as fardas de treinadores de diversas espécies de animais.

Foi recentemente apresentado o jogo Animal Trainer Simulator, um titulo em desenvolvimento pelos estúdios Hyper Studio e Animal Studio.

Tal como o nome indica, o jogo apresenta uma temática relacionada com o treino de vários tipos de animais, com todas as dificuldades e desafios próprios que cada uma apresenta.

Em Animal Trainer Simulator, o jogador acaba de abrir um centro de treino animal e como tal, terá de arranjar clientes, que é o mesmo que dizer, arranjar animais para treinar.

Como será de esperar, a nossa principal tarefa é de preparar, cuidar e treinar várias espécies distintas de animais. Cães e cavalos podem ser vistos no trailer já revelado, mas será de esperar que surjam no jogo outras espécies.

Podemos treinar as diferentes espécies ensinando-lhes comandos relativamente básicos e muitos truques para eles executarem.

Cada espécie tem as suas necessidade e desafios específicos, que também exigirão ferramentas e acessórios apropriados. Dessa forma, o nosso centro de treino terá de ser devidamente equipado para poder acolher e treinar todos esses animais.

Adicionalmente, será possível personalizar completamente nosso centro de treino, de forma a criar o lugar perfeito para os nossos "alunos".

Toda a área de treino poderá ser personalizada, ao nível dos móveis e cadeiras, das cores das paredes, criação de salas de espera e, claro, as zonas de treino e relaxe para os animais - rampas de salto, pistas de obstáculos, bastões de slalom, túneis e muito mais.

Animal Trainer Simulator será lançado algures no próximo ano, ainda sem data concreta mas com a promessa de uma demo em breve.