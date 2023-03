Jogo Code Vein já vendeu mais de 3 milhões de cópias

O mundo dos jogos eletrónicos nunca passa de moda e, embora haja com frequência várias novidades neste setor, até os títulos mais antigos podem continuar a ter popularidade entre os utilizadores que se encontram nos quatro cantos do planeta. Desta forma, as últimas informações indicam que o jogo Code Vein, criado pela Bandai Namco, já conseguiu vender mais de 3 milhões de cópias.

Code Vein: mais de 3 milhões de cópias vendidas!

Para quem não conhece, Code Vein é um jogo de role-playing inspirado na gama Dark Souls que foi lançado oficialmente no dia 27 de setembro de 2019. O título foi criado e publicado pela popular empresa japonesa Bandai Namco Entertainment.

De acordo com as informações, nesta segunda-feira (20) a criadora de jogos anunciou que Code Vein conseguiu bater a marca de 3 milhões de unidades vendidas em todo o mundo desde a data do seu lançamento. O anúncio foi deixado na conta das redes sociais da empresa e o feito foi celebrado pelos responsáveis pelo título.

A Bandai Namco aproveitou a publicação para agradecer aos fãs do jogo todo o apoio que têm dado, o qual permitiu atingir esta significativa quantidade de unidades vendidas de Code Vein. Como forma de chegar ao cálculo destas vendas, a criadora contou com a ajuda dos jogadores que se encontram em várias plataformas.

O jogo está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One e PC. Na PS Plus faz parte do catálogo de jogos gratuitos. No entanto, para já, não há informações que confirmem, ou neguem, se a Bandai Namco estará a trabalhar numa nova edição do jogo.