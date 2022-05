Jogadores estão a partir as TVs devido ao Nintendo Switch Sports

Se é jogador, certamente que já teve momentos de maior euforia e entusiasmo que o levaram a perder o controlo e gesticular de uma forma mais efusiva devido à aventura (ou frustração) que está a viver.

E é exatamente devido a situações de êxtase como essas que há agora a informação de que alguns gamers que jogam o novo Nintendo Switch Sports estão mesmo a partir as suas TVs sem querer.

Partem TVs devido ao Nintendo Switch Sports

O Nintendo Switch Sports trouxe aos jogadores toda a aventura e diversão desportiva que o gamer procura. É inspirada na Wii Sports e dedicada aos jogadores da nova geração.

No entanto, e como com este novo equipamento a dinâmica do jogo volta a envolver as televisões, a Nintendo Switch Sports também trouxe ao de cima novamente um problema já antigo: as televisões e monitores com o ecrã partido.

Lançado no passado dia 29 de abril, o Nintendo Switch Sports permite que os jogadores utilizem os comandos Joy-Con em partidas locais ou online em diversas áreas como futebol, voleibol, ténis, bowling, badminton, entre outros.

Até aqui tudo bem. Mas o problema é que com o entusiasmo da aventura desportiva, os jogadores voltam a fazer o que já os jogadores da Wii Sports faziam: mandar com os comandos Joy-Con acidentalmente contra as televisões, partindo o ecrã das mesmas.

São já várias as histórias de jogadores da Nintendo Switch Sports que se queixam de que as suas TVs ficaram partidas após jogarem o jogo. Na popular plataforma Twitch, por exemplo, o streamer designado “63man” relatou que estava a jogar “com muita paixão”, mas acabou por lançar o comando diretamente contra o ecrã. Num vídeo que partilhou no YouTube, o streamer referiu que “agora o meu monitor está partido”.

Repete-se a história da Wii Sports

Tal como referimos, esta é uma situação que já acontecia com o comando Wii Remote quando este era arremessado contra os ecrãs das TVs. E logo depois do seu lançamento, em 2006, começaram a ser exibidos alguns avisos a pedir que os jogadores colocassem no pulso a pulseira que vinha com o comando, como forma de o prender e evitar que o mesmo voasse contra o ecrã.

Por isso mesmo, agora a Nintendo está a colocar novamente esses avisos no Switch Sports para que os jogadores não se esqueçam de prender o comando ao pulso, com a ajuda das pulseiras que vêm com a consola, para que este não faça estes estragos.

