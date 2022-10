Já pode comprar a consola Steam Deck sem fazer reserva

A Steam Deck é a nova aposta da Valve no segmento das consolas portáteis de videojogos. E esta foi, de facto, uma decisão acertada, uma vez que o equipamento está a ser um verdadeiro sucesso, já tendo conseguido vender mais de um milhão de unidades até ao momento.

Mas, até aqui, quem quisesse adquirir uma Steam Deck, teria que fazer uma reserva da mesma. No entanto, agora já pode comprar alguns dos modelos disponíveis desta consola sem passar por esse processo.

Steam Deck disponível para compra sem reserva

A Steam Deck tem vendido como 'pãezinhos quentes', e será certamente neste momento a menina dos olhos de ouro da Valve. E também por esse motivo, a empresa optou pelo formato de reserva do equipamento para quem queria comprar o produto. Mas agora já não é preciso.

De acordo com as informações partilhadas pela própria marca na página oficial da consola no Twitter, esta já está disponível para compra sem necessidade de reserva, podendo assim o consumidor comprar de imediato o equipamento.

Ao visitarmos a página da consola, que pode ver aqui, verificamos que a versão de 256GB e 512GB da Steam Deck tem um botão de 'Compra já!'. Ao comprar estas versões, a data estimada de entrega é de 1 a 2 semanas.

Já o modelo de 64GB tem ainda opções de reserva e ficará disponível entre os meses de outubro e dezembro deste ano.

No fundo, o produto é um computador transformado numa consola de videojogos, mas com um sistema e hardware mais poderoso do que as já existentes no mercado.

Assim, se está a pensar comprar um exemplar deste equipamento da dona da Steam, agora pode tê-lo mais rápido na sua casa.