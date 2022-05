Já há data oficial para Splatoon 3 espalhar tinta na Switch

Está quase na hora de Splatoon 3 começar a distribuir magia... e tinta... nas Nintendo Switch.

Está quase na hora, pois foi recentemente anunciado pela Nintendo, a data oficial do lançamento do jogo. Venham ver quando é lançado.

Sem mais demoras, Splatoon 3 estará disponível para a Nintendo Switch a partir do dia 9 de setembro.

É o regresso do fantástico e colorido jogo da Nintendo, que coloca todos os jogadores no meio de intensos combates de tinta, valendo tudo para vencer. Ao longo da Splatsville e das Splatlands os jogadores terão a oportunidade de participar em emocionantes batalhas de tinta com outros Inklings e Octolings, e descobrir funcionalidades, armas e o equipamento mais “in” desta temporada.

Em Splatoon 3, o modo Turf War promete criar renhidas batalhas online de quatro contra quatro, em cenários tanto novos como conhecidos, em que as equipas se enfrentam para tentarem cobrir a maior porção de território com a sua tinta. Podem ver no novo trailer acima, imagens de um destes cenários, o Eeltail Alley, assim como de um novo tipo de arma em forma de arco (“stringer”) que permite aos jogadores lançarem tinta tanto na lateral como na vertical. No vídeo Splatoon 3 (Nintendo Switch) – Novas imagens do modo Turf War poderá ficar a conhecer estas novidades, para além de novas peças de equipamento e informações.

A par destas partidas multijogadores de equipas de quatro, Splatoon 3 oferece ainda uma campanha para um jogador e a próxima vaga do modo de cooperação Salmon Run. No modo de história para um jogador será convidado a juntar-se à personagem Agent 3 numa luta contra os Octarians rebeldes para descobrir os segredos de Alterna e Fuzzy Ooze.

Ao mergulharem no Salmon Run, os jogadores poderão unir forças com outros para combaterem hordas de bosses Salmonid, alguns dos quais de dimensões colossais!

Quem se quiser ir preparando para Splatoon 3, pode desde já, ativar uma adesão do Nintendo Switch Online + Pack de expansão para poder aceder aos conteúdos adicionais Splatoon 2: Octo Expansion na Nintendo Switch sem quaisquer custos. Os jogadores podem aceder a esta expansão para um jogador de Splatoon 2 com uma adesão válida do Nintendo Switch Online + Pack de expansão.

Para aceder ao Splatoon 2: Octo Expansion como parte do Nintendo Switch Online + Pack de expansão, os utilizadores de Splatoon 2 podem descarregar estes conteúdos na respetiva página na Nintendo eShop na sua Nintendo Switch. Aí só têm de selecionar “Descarregar” na secção “Conteúdos do Nintendo Switch Online + Pack de expansão” no topo da página.

Nos conteúdos Splatoon 2: Octo Expansion os jogadores assumem o papel da personagem Agent 8, um Octoling que desperta sem se lembrar de nada numa plataforma subterrânea. A personagem atravessa um misterioso centro de testes nesta aventura com 80 missões repletas de desafios. Quem conseguir escapar destas profundezas inquietantes poderá então integrar partidas multijogadores como o seu próprio Octoling.

Splatoon 3 estará disponível para a Nintendo Switch a partir do dia 9 de setembro.