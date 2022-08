Hack’n Slash medieval Chivalry 2 celebra número redondo

Para quem aprecia jogos de ação sobre os tempos medievais, Chivalry 2 não deverá ser nenhuma novidade.

Lançado no ano passado, este jogo de ação medieval atingiu agora um número bastante redondo nas vendas. Mesmo a tempo de celebrar a sua mais recente atualização: Tenosian Invasion.

Chivalry 2, desenvolvido pelos Torn Banner Studios, é um hack'n slash de ação medieval que coloca os jogadores bem no calor de intensas e viscerais batalhas a cavalo ou a pé, em cenários típicos da altura.

Com uma dose extra de realismo e de gore, onde não faltam decapitações e desmembramentos, o jogo foi lançado em Abril de 2021 e desde então tem-se mantido bastante ativo no que respeita a atualizações e melhorias.

Agora, passado pouco mais de 1 ano do seu lançamento, a Torn Banner Studios e a editora Tripwire Presents vieram revelar que Chivalry 2 atingiu a redonda quantidade de 2 milhões de jogos vendidos. Isto tanto para PC (via Steam e Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

De forma a celebrar este número, os Torn Banner Studios disponibilizaram um developer diary com comentários da equipa de desenvolvimento acerca do recente update do jogo, Tenosian Invasion, que trouxe bastantes novidades a jogo.

Tal como se pode ver no vídeo, os Torn Banner Studios lançaram-se numa demanda para duplicar o conteúdo de Chivalry 2 no decorrer deste ano e segundo o que foi comunicado, esse objetivo foi oficialmmente conseguido.

Desde o lançamento do jogo em Abril de 2021, foram disponibilizados várias atualizações de conteúdo gratuitas para o jofo, adicionando vários novidades, como o weapons-free Brawl Mode, novos Team Objective e Deathmatch maps, e muitas armas novas, entre várias novidades.

Mais recentemente foi lançada a maior atualização até à data com o update Tenosian Invasion, que trouxe o combate montado a cavalo, cargas de cavalaria, uma nova fação jogável e muito mais.

Olhando para o futuro, este diário de desenvolvimento apresenta algumas adições a caminho de Chivalry 2. Estas novidades futuras incluem o Hippodrome, um novo mapa de jogo com um estilo de torneio da fação Tenosiana e desenhado para o combate montado a cavalo.

Outras novidades a caminho passam por uma nova arma Tenosiana chamada de Katar, um novo cenário de inverno repleto de gelo e neve, e o suporte para criação de parties cross-play.

Chivalry 2 encontra-se disponivel para PC (via Steam e Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.