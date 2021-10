God of War: Kratos e Atreus a caminho do PC

Um dos jogos mais emblemáticos (exclusivo) do universo Playstation, God of War, encontra-se a caminho dos PCs. Após mais de 15 anos de existência apenas nas consolas Playstation, Kratos faz agora uma visita ao mundo dos PCs.

Além de já haver data, também já se podem fazer as pré-reservas. Venham ver...

Esta notícia é mais um dos sinais dos tempos, do eterno dilema de conquista de mercado pelas marcas de consolas de videojogos. God of War, até agora exclusivo Playstation, encontra-se a caminho dos PCs numa medida que, por um lado disponibiliza aos jogadores dessa plataforma uma experiência brutal num dos melhores jogos de sempre da consola da Sony e, por outro lado, pisca os olhos a potenciais novos clientes para as próprias consolas Playstation.

E a Sony Interactive Entertainment revelou inclusive, que já se encontra disponível a possibilidade de reservar God of War (2018) para o PC.

O jogo, que chegará no próximo dia 14 de janeiro de 2022, já poderá dessa forma ser reservado por todos os entusiastas e fãs de Kratos, que queiram experimentar as suas aventuras num PC.

Desenvolvido pela Sony Santa Monica Studios, God of War, é um dos mais impressionantes jogos da série e foi lançado no passado ano de 2018 para a PlayStation 4. O jogo passará a estar disponível também para PC e já pode ser reservado nas lojas no Steam e na Epic Games.

A história de God of War, mostra-nos um Kratos que, vivendo como um homem normal e longe da sombra dos deuses, tem de se adaptar a terras desconhecidas e enfrentar ameaças inesperadas, ao mesmo tempo que lhe é dada uma segunda oportunidade de ser pai.

Ele e o filho, Atreus, aventuram-se nas profundezas das cruéis paisagens nórdicas e lutam para cumprir uma missão muito pessoal. Neste título, totalmente localizado em português, os jogadores terão a oportunidade de explorar uma terra completamente nova, com as suas próprias criaturas, monstros e panteão de deus, e aproximar-se da ação como nunca antes num combate que espelha as características dos habitantes de Midgard: grandes, brutos e implacáveis.

God of War encontra-se totalmente localizado em português, e já está disponível para reservas no Steam e na Epic Games, que inclui Death’s Vow Armor Sets para Kratos e Atreus, Exile’s Guardian Shield Skin, Buckler of the Forge Shield Skin, Shining Elven Soul Shield Skin e ainda Dökkenshieldr Shield Skin.