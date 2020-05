Games with Gold – junho de 2020 na sua Xbox

E já são conhecidos os jogos Gold para o mês que entra agora: junho.

Desde Piratas até Aliens e passando por um café pelo meio, os jogos deste mês são bastante diversificados. Venham conhecê-los.

Junho já está aí e com ele vem o calor mas também vêm novos jogos para o Xbox Live Gold. Tal como é sabido, todos os meses a lista de jogos deste serviço da Xbox é atualizada e as novidades de junho já são conhecidas.

Sendo assim, quem possuir uma subscrição válida do serviço Xbo Live Gold (ou tenha o Xbox Game Pass Ultimate) poderá instalar os seguintes jogos:

Shantae and the Pirate’s Curse (disponível de 1 a 30 de junho na Xbox One)

Que tal uma aventura de piratas para animar o verão? Pois, bem! Shantae and the Pirate’s Curse é uma aventura divertida e muito old-fashioned que despertará o pirata que há em nós.

Com uma jogabilidade que faz lembrar outros tempos, trata-se de um título de plataformas no qual, Shantae ao perder toda a sua magia, vê-se forçada a unir-se à malvada pirata Risky Boots para salvar Sequin Land de uma maldição.

Pelo caminho o jogador irá ter de derrotar monstros, lutar contra inimigos épicos e obter novas armas enquanto recupera a sua magia!

Coffee Talk (disponível de 16 de junho a 15 de julho na Xbox One)

Um jogo diferente sobre a vida nas cidades e sobre os problemas alheios. Isto, pois o jogador vai vestir a farda de um empregado de café e dessa forma, mergulhar nos problemas das pessoas.

Servir num café tem muito que se lhe diga e em Coffee Talk, o jogador bem o poderá dizer. Prestar atenção aos clientes é crucial, enquanto lhes serve bebidas quentes. Enquanto proprietário de um café, o jogador vai mergulhar nas histórias dos habitantes fantásticos da cidade e ajudá-los a resolver os seus problemas.

Coffee Talk é um jogo cuja progressão se baseia na variedade de bebidas que são servidas.

Vai um cafezinho?

Destroy All Humans! (disponível de 1 a 15 de junho na Xbox One e Xbox 360)

Quem nunca desejou sentir o que sente um marciano enquanto invade a Terra e destrói tudo e todos os que lhe passam pela frente?

Pois, bem! Destroy All Humans! é a oportunidade que faltava para isso. Vestindo a pele de um marciano (Cryptosporidium 137 de nome, mas Crypto para os amigos), esta aventura de ação, permitirá ao jogador causar o pânico e o caos na Terra. O objetivo é o de obter o ADN dos terrestres e se pelo caminho se destruir uma ou outra coisa… não há problema.

Nesta aventura da THQ Nordic, Crypto terá ao seu dispor um vasto arsenal alienígena que causa o caos mas também tem outro poder: telecinesia, que lhe permite lançar carros, camiões e vacas pelos ares com o poder da mente.

Sine Mora (disponível de 16 a 30 de Junho na Xbox One e Xbox 360)

O tempo é um fator determinante. Sine Mora, é um jogo que combina a ação de um Shmup clássico com uma apresentação mais contemporânea, é um título que nos oferece um modo História com um foco soberbo na narrativa e um modo Arcade com jogabilidade profunda e gratificante.

Para todos os apreciadores do género, este jogo irá cair que nem ginjas.