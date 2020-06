Foi recentemente divulgado pela Blizzard um comunicado acerca do estado das coisas do aguardado Diablo IV.

Ainda numa fase inicial de desenvolvimento, este comunicado veio revelar os mais recentes testes feitos, assim como algumas das ideias e conceitos de Diablo IV.

Começando por referir que a equipa tem estado a trabalhar a partir de casa, por causa das medidas de confinamento impostas devido ao Covid, o comunicado revela alguns pormenores acerca dos últimos desenvolvimentos do jogo.

Como forma de gerir de uma forma mais assertiva o projeto Diablo IV, a equipa tem estado a criar uma série de milestones (objetivos) nos quais faz um ponto de situação em relação ao estado do desenvolvimento.

Isso aconteceu recentemente e para este milestone em particular, os membros da equipa de desenvolvimento, debruçaram-se particularmente sobre alguns aspetos do jogo. Assim sendo, o foco até agora foi na criação e desenvolvimento duma zona do jogo, chamada de Dry Steppes.

A equipa teve particular incidência nos testes nessa zona, prestando atenção a aspetos como os conteúdos próprios da campanha, aos elementos e mecânicas open world, aos items e acessórios, ao inevitável PvP, às incontornáveis masmorras e uma cinemática que acompanhe a narrativa dessa região em particular.

A ideia foi a de jogar com forte incidência essa parte do jogo e dessa forma identificar problemas, corrigir bugs e discutir sobre outros aspetos importantes.

Storytelling

Segundo o comunicado da Blizzard, uma das preocupações da equipa encontra-se relacionada com a forma como as cutscenes e conversações irão decorrer no jogo. A ideia será a de ir além das imagens clássicas dos intervenientes com os textos. A equipa está a pensar em fazer algo mais dinâmico e diferente.

Uma dessas abordagens poderá passar por um zoom da câmara sobre os personagens e assim assistir mais perto ao desenrolar da cena. Mas sempre numa perspetiva isométrica. Para conversações mais complexas, a abordagem poderá ser semelhante, mas com os movimentos e animações dos personagens mais dinâmicos. Vejam de seguida um exemplo destas interações:

Outro método de contar a história, passa pela inclusão de RTCs (real-time cutscenes). Nestas animações, a equipa pega na ação do momento e trata-a como se de um filme se tratasse. Será, portanto, uma técnica usada nos momentos mais marcantes do jogo.

Estes momentos em tempo real têm ainda uma outra vantagem que será o facto de revelarem os personagens tal como estão no momento, ou seja, equipados com as armaduras e armas que equipam naquele momento.

Open World

Outro dos aspetos focados nestes testes prendeu-se com a forma como um Santuário aberto à exploração (open world) se vai revelar em Diablo IV.

A equipa pretende desenvolver um sistema vasto e vivo que, acrescente diversidade e surpresa ao jogador. Isto, pois, enquanto o jogador vai evoluindo na sua campanha, vai também descobrindo novas zonas que terão um ecossistema dinâmico. Terão os seus habitantes e os seus próprios conteúdos (assim como quests).

Isto terá ainda a vantagem de permitir ao jogador fazer uma pausa da campanha principal e partir apenas em exploração do mundo de Santuário, ou mesmo perder algum tempo a criar armas e equipamentos, ou até participar em sessões multiplayer.

Uma das features mais populares neste Santuário Open World será o conceito de Camps (Campos/Acampamentos). Tratam-se de localizações relevantes para o jogo e correspondem a zonas que foram limpas de inimigos e se transformaram assim em zonas seguras para os jogadores e WayPoints. Cada Campo terá uma história associada única que será certamente interessante descobrir.

De regresso estão as Mounts (cavalos que nos permitem transportar mais itens, armas, armaduras e loot) e num mundo aberto à exploração isso torna-se ainda mais importante.

Segundo o comunicado agora revelado, encontram-se em desenvolvimento algumas novidades também para as Mounts. O comunicado refere, “Itemization for mounts also opened up a new axis of progression.” o que poderá querer dizer mais itens e acessórios para equipar as Mounts e, por outro lado, um sistema de evolução mais intrincado para cada uma delas.

Multiplayer

Uma das preocupações no desenvolvimento do jogo tem sido uma tentativa que a equipa tem feito de, apesar dos elementos online do jogo, que este não perca a sua identidade individual e que o jogador não esteja constantemente a ver outros jogadores.

Compreendo a ideia da equipa. Querem manter ojogo mais íntimo em vez de o tornar num jogo massivo, ou que se assemelhe a isso: “We find that the game stops feeling like Diablo and the world feels less dangerous when you see other players too often or in too high numbers.”

A equipa da Blizzard reforçou ainda que se encontra a desenvolver e estudar novas formas de melhorar a componente online.

Foi ainda reforçado que, apesar de a coordenação de esforços em equipa ser importante, e por vezes crucial, para eliminar determinado inimigo ou ultrapassar certos eventos, nada impede o jogador de participar a solo. Por outras palavras, um jogador a solo pode entrar, completar o evento e reclamar a sua recompensa individual.

Durante os testes feitos em Dry Steppes a equipa teve ainda a oportunidade de testar e corrigir variados bugs acerca da conectividade cliente-server de Diablo IV.

Items e Progressão

Diablo sem items e sem progressão não é Diablo. Durante os testes a Diablo IV que a equipa tem feito, em particular os testes feitos na região de Dry Steppes, a equipa tem tido particular incidência na forma de criar uma sensação de que a progressão é algo de permanente.

Acredito que o que pretendam dizer é que, cada escolha terá impacto real na jogabilidade e não apenas no momento da escolha. Ou seja, na evolução do nosso personagem, cada decisão tomada na sua evolução será decisiva e terá impacto, tanto no dia da escolha como nos dias seguintes.

Dessa forma o jogador será levado a pensar antecipadamente nos seus objetivos para e na melhor forma de lá chegar, como, por exemplo, quais os talentos a adquirir, as skills a escolher…

Nos próximos tempos vão ser revelados mais updates da equipa de desenvolvimento de Diablo IV e o tema dos itens e progressão será melhor discutida mais adiante.