Fim de semana de caça, com Hunting Grounds

Boas novidades foram reveladas esta semana pela Sony Playstation, para quem espera ansiosamente por Predator: Hunting Grounds.

Venham saber porquê!!

Ao longo dos últimos meses temos vindo a acompanhar com grande entusiasmo e expectativa, as novidades sobre o lançamento de Predator: Hunting Grounds.

Trata-se de um jogo que toca numa temática extremamente rica e poderosa (quem não gosta dos filmes do Predador??) e que apresenta uma mecânica extremamente interessante e que pode dar aso a uma jogabilidade bem divertida e empolgante.

A mecânica de Predator: Hunting Grounds consiste numa equipa de 4 humanos a vestirem as peles de comandos (Fireteam) que terão de ir a uma floresta sul-americana investigar as atividades de um grupo terrorista. História bastante semelhante à do primeiro filme Predator.

Tal como no filme, existe outro “jogador” naquelas selvas tropicais: o Predador, que será controlado por outro jogador.

Estão a ver a ideia, certo? Enquanto os comandos tentam concluir as suas missões, o Predador fará tudo para obter mais uns troféus para a sua coleção.

Mas… porque é que vos estou a falar disto tudo?? Pois, bem! Todos os jogadores com subscrição válida de Playstation Plus, terão a oportunidade durante este fim de semana, de experimentar Predator: Hunting Groumnds. (na altura em que lerem estas palavras, já deverá estar disponível)

Mas mais… Esta Trial de Predator: Hunting Grounds terá crossplay com o PC.

Cada vez que se inicia um jogo, será gerada aleatoriamente a missão que a Fireteam terá de concluir. Cada missão incorpora múltiplos objetivos menores que deverão ser completados para chegar ao helicóptero.

Em Predator: Hunting Grounds, existem 4 classes de comandos, e durante este fim de semana serão mostradas três: Assault, Scout e Support. Os jogadores poderão escolher uma delas e, além disso, poderão ainda optar dentro de uma seleção de cada categoria de tipo de arma, como, por exemplo, shotgun, assault, rifle, sniper, etc.

Por outro lado, o jogador que vestir a pele do Predator, não se poderá esquecer de que tanto é caçador, como depressa se pode tornar em presa. Existem 3 classes de Predadores: Hunter, Berserker e Scout, sendo que cada uma delas tem as suas forças e as suas fraquezas.

Nesta demo apenas estará disponível a classe Hunter que apresenta características mais equilibradas, versáteis e adaptativas, com valores médios de força, saúde, velocidade, resistência e recuperação, bem como de corpo a corpo. Para além disto, os jogadores poderão ainda escolher entre um Predador masculino ou feminino e até selecionar diferentes armaduras para personalizarem o seu look.

Por fim, o mapa disponibilizado nesta demo, chama-se de Overgrowth, e decorre nas profundezas das montanhas da América do Sul.

Deixo-vos com um conselho da IllFonic para quando jogarem este fim de semana com os Comandos (carne para canhão): “Cubram-se de lama constantemente: lembram-se do filme original, quando Dutch se cobriu de lama para se esconder do Predator? Na selva não falta lama, pelo que se deverá usá-la constantemente de forma a ocultarmos o calor do nosso corpo”

Predator: Hunting Grounds será lançado para PlayStation 4 em 24 de abril de 2020.